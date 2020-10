Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Nobel de médecine à trois scientifiques pour la découverte du virus de l'hépatite C Reuters • 05/10/2020 à 12:08









(Actualisé avec précisions) STOCKHOLM, 5 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement aux Américains Harvey J. Alter et Charles M. Rice, ainsi qu'au Britannique Michael Houghton pour la découverte du virus de l'hépatite C, responsable de la cirrhose et du cancer du foie, a annoncé lundi l'académie Nobel. "Avant leurs travaux, la découverte des virus de l'hépatite A et B avait été un pas en avant décisif", a souligné l'académie dans son communiqué. "La découverte du virus de l'hépatite C a révélé la cause des autres cas d'hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux traitements qui ont sauvé des millions de vies", a ajouté l'académie. Les trois scientifiques se partageront la somme de 10 millions de couronnes suédoises (935.000 euros). (Simon Johnson; avec Niklas Pollard, Johannes Hellstrom, Supantha Mukherjee et Anna Ringstrom, version française Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

