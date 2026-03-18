Le Nikkei termine en hausse de près de 3 % grâce à l'IA et aux puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix de clôture) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en hausse de près de 3 % mercredi, tirée par les valeurs liées aux puces et à l'intelligence artificielle, alors que les inquiétudes concernant l'impact économique de la flambée des prix du pétrole se sont atténuées.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 2,87% à 55.239,4, mettant fin à une série de quatre jours de pertes, tandis que le Topix

.TOPX plus large était en hausse de 2,49% à 3.717,41.

"Le marché des actions a été étroitement lié aux prix du pétrole. Aujourd'hui, le marché a apaisé les inquiétudes excessives concernant les perspectives des prix du pétrole et s'est emparé des valeurs technologiques lourdes", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril mercredi pour réduire une partie des gains importants de mardi après que le gouvernement irakien et les autorités kurdes aient conclu un accord pour reprendre les exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan. O/R

Les gains du Nikkei ont été soutenus par un rallye nocturne à Wall Street, a déclaré Yasuda.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N et American Airlines Group AAL.O , toutes deux sensibles aux mouvements des prix du pétrole, ont rebondi après les pertes subies ces dernières semaines. .N

Au Japon, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a bondi de 6,73% et l'investisseur en technologie de l'IA SoftBank Group 9984.T a progressé de 5,81%. Le fabricant de câbles en fibre optique Fujikura 5803.T a progressé de 4,47%.

Les actions de Mitsui OSK Lines 9104.T ont bondi de 11,76% après que Reuters a rapporté qu'Elliott Investment Management a pris une participation "significative" dans la compagnie maritime japonaise.

Mitsubishi Materials 5711.T a bondi de 14,28% après que les médias locaux ont rapporté que le fabricant de produits en cuivre participera à un projet entre le Japon et les Etats-Unis pour développer les terres rares, qui sera convenu lors d'une réunion au sommet des deux nations.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi doit rencontrer le président américain Donald Trump à Washington lors d'un sommet des dirigeants le 19 mars.

Tokyo Electric Power 9501.T a bondi de 16,3% après que les médias locaux ont rapporté que des dizaines de fonds d'investissement et de sociétés, y compris KKR KKR.N et Bain Capital, ont manifesté leur intérêt pour investir dans la société de services publics.

Le fabricant de médicaments Chugai Pharm 4519.T a chuté de 3,56%, ce qui en fait le plus grand perdant du Nikkei.