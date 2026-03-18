Le Venezuela prend sa revanche sur les Etats-Unis au baseball

Des fans vénézuéliens célèbrent la victoire de leur équipe nationale de baseball en finale de la Classique mondiale de baseball contre l’équipe des Etats-Unis, à Caracas, le 17 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Sur fond de tensions avec Washington, le Venezuela a remporté mardi une victoire hautement symbolique en s'emparant à Miami du titre de la Classique mondiale de baseball (World Baseball Classic, WBC), le plus important tournoi international de la discipline, face aux Etats-Unis.

Cette victoire sur le score de 3 à 2 a été célébrée à Caracas par la présidente par intérim, Delcy Rodriguez qui a décrété une "journée nationale de jubilation" pour mercredi.

"Ce triomphe est la victoire de la passion, du talent et de l’unité qui nous définissent en tant que Vénézuéliens", a écrit sur X Delcy Rodriguez qui a succédé au chef de l'Etat Nicolas Maduro, capturé et emmené de force aux Etats-Unis le 3 janvier lors d'une attaque militaire américaine.

C'est "un exploit qui restera à jamais dans le coeur de notre pays. ¡VIVA VENEZUELA !", a ajouté Mme Rodriguez, dont la nomination a été suivie par le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, rompues depuis 2019.

Des membres de l'équipe du Venezuela célèbre leur victoire face aux Etats-Unis à la Classique mondiale de baseball, le 17 mars à Miami ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AL BELLO )

Dès la fin du match, les Vénézuéliens sont descendus dans les rues de la capitale pour célébrer la victoire de leur équipe frappant sur leurs tambours traditionnels et exultant de joie.

"En faisant confiance à Dieu et en croyant qu'on allait s'en sortir mieux, en montrant au monde entier que ce qu'ils nous ont fait le 3 janvier, nous leur prouvons aujourd'hui que nous sommes plus que victorieux", affirme à l'AFP Gerardo Oliviera, fan de baseball

"Nous leur avons montré sur le terrain que nous sommes bien plus qu'un peuple souverain doté d'un fort caractère", ajoute-t-il.

Dans la foule rassemblée à Caracas, des gens dansent, sautent en chantant, s'embrassent. Beaucoup portent des maillots aux couleurs du Venezuela ou ont le visage maquillé aux couleurs du drapeau, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

- "Le meilleur pays du monde" -

Des convois de véhicules ont parcouru l’est de Caracas en klaxonnant, en mettant de la musique et en agitant des drapeaux vénézuéliens pour célébrer la victoire.

"C'est un sentiment partagé par tous les Vénézuéliens, incarné par ce cadeau que l'équipe nationale vénézuélienne nous a offert à tous, à tous ceux qui vivent ici au quotidien", explique Marley Calderon, une femme de 57 ans, fan de baseball.

"Tous nos compatriotes vénézuéliens vivant à l'étranger célèbrent cette victoire de l'équipe nationale vénézuélienne. J'aime le Venezuela! Vive le Venezuela, le meilleur pays du monde!", ajoute-t-elle.

Un fan vénézuélien agite un drapeau national en célébrant la victoire de son équipe nationale de baseball en finale de la la Classique mondiale de baseball contre l’équipe des États-Unis, à Caracas, le 17 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

"L'accueil réservé aux Vénézuéliens aux Etats-Unis a été formidable. Dieu merci, tout le monde est venu soutenir l'équipe. Et tous les matchs, pas seulement celui-ci, mais tous les matchs disputés par le Venezuela, ont été marqués par un accueil chaleureux et une énergie magique et formidable", fait remarquer Geraldin Cova, une fan de baseball âgée de 41 ans.

Le match, âprement disputé, a eu lieu sur le sol américain un peu plus de deux mois après l'intervention militaire américaine au Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse, tous deux détenus désormais aux Etats-Unis où ils sont poursuivis pour trafic de drogue.

C'est la première fois que le Venezuela remporte la WBC. Auteur du point gagnant, Eugenio Suarez, est devenu le nouvel héros du pays.

"Que puis-je dire, c’est incroyable", a déclaré Eugenio Suarez. "Personne ne croyait dans le Venezuela, mais aujourd'hui nous remportons le titre. C’est une fête pour tout le peuple vénézuélien", a-t-il résumé.

Le Venezuela, dont les joueurs avaient reçu pour consigne de la direction de l’équipe de ne faire aucun commentaire politique durant tout le tournoi, a dominé la redoutable formation américaine présentée comme une véritable "dream team" du baseball.

La veille de la finale, le président Donald Trump avait salué la victoire du Venezuela en demi-finale face à l'Italie en écrivant sur son réseau Truth Social : "de bonnes choses arrivent au Venezuela ces derniers temps!". "Je me demande d'où vient cette magie?", avait ajouté le président américain avant de répondre "accession au statut Etat, le 51e, quelqu'un?" laissant entendre que le Venezuela pourrait devenir le 51e Etat des Etats-Unis grâce à lui.

Après la finale gagnée par le Venezuela, Donald Trump est revenu sur ce thème du 51e Etat américain en postant en lettres capitales sur sa plateforme: "Accession au statut d'Etat".