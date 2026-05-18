 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei recule pour la troisième journée consécutive, sous l'effet de la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture)

L'indice Nikkei a clôturé en baisse lundi pour la troisième journée consécutive, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant pesé sur l'appétit pour le risque.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 1% pour clôturer à 60.815,95 points, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, a glissé de 0,97% à 3.826,51 points.

Le moral des investisseurs s'est affaibli après que les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, sous l'effet notamment du recul des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé en flèche lundi, prolongeant la vague de ventes sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe, alimentée par les craintes que la guerre avec l'Iran n'attise les pressions inflationnistes.

Les informations faisant état d'incursions de drones aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont encore exacerbé les inquiétudes géopolitiques. Le président américain Donald Trump a averti que l'Iran devait agir "rapidement", alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit semblaient au point mort.

"Les investisseurs ont réagi négativement à la baisse des trois principaux indices américains et à la hausse du rendement des obligations japonaises à 10 ans", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

"Dans la lignée de la tendance de vendredi, le marché d'aujourd'hui est influencé par des secteurs tels que les semi-conducteurs, les valeurs liées à l'IA et les valeurs de grande capitalisation."

"La difficulté des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran reste une source de préoccupation", a déclaré Sawada.

Au Nikkei, on comptait 62 titres en hausse contre 160 en baisse. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Marui Group 8252.T , en recul de 8,5%, suivi de Nikon 7731.T , qui a chuté de 7,9%, et de Subaru 7270.T , qui a reculé de 7,1%.

Valeurs associées

JGC HLDGS
14,700 EUR Tradegate 0,00%
JGC HLDGS
15,1750 USD OTCBB 0,00%
MIZUHO FIN GROUP
35,200 EUR Tradegate -4,86%
MIZUHO FIN GROUP
42,8540 USD OTCBB -3,55%
Nikkei 225
60 815,95 Pts Six - Forex 1 -0,97%
RECRUIT HLDG
49,035 EUR Tradegate +6,60%
RECRUIT HLDG
54,8001 USD OTCBB +8,13%
SUBARU
12,715 EUR Tradegate -10,17%
TERUMO CORP
12,495 EUR Tradegate +16,02%
TERUMO CORP
11,5960 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BEN STANSALL )
    Anglo American tourne la page du charbon avec la vente de ses mines australiennes
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.05.2026 09:36 

    Le géant minier britannique Anglo American a annoncé lundi la vente de ses mines de charbon sidérurgique en Australie au groupe Dhilmar, pour un montant pouvant atteindre 3,875 milliards de dollars, marquant sa sortie de cette activité. Le groupe, engagé ces derniers ... Lire la suite

  • Gold by Gold lance une augmentation de capital
    Gold by Gold lance une augmentation de capital
    information fournie par Boursorama 18.05.2026 09:10 

    Coté à Paris depuis avril 2012, Gold by Gold est le spécialiste français de l'or et des métaux précieux présent sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente Le groupe lance actuellement une augmentation de ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse
    information fournie par AFP 18.05.2026 09:08 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse lundi, dans un contexte d'inquiétude en l'absence de progrès dans les discussions pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui provoque une flambée des taux d'intérêt de la dette des Etats. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • Un soignant vérifie la température d’une femme à l’aide d’un thermomètre infrarouge sans contact, avant de l’autoriser à accéder à l’hôpital de Goma, en République démocratique du Congo, le 17 mai 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )
    Ebola en RDC: ce que l'on sait de l'épidémie
    information fournie par AFP 18.05.2026 09:03 

    L'Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sanitaire internationale face à une épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), alors qu'il n'existe ni vaccin, ni traitement pour le variant en circulation. Ebola provoque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,16 +3,35%
CAC 40
7 865,44 -1,10%
NANOBIOTIX
42,86 -2,19%
INNATE PHARMA
1,928 +10,80%
SOITEC
149,05 +0,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank