Le Nikkei recule pour la troisième journée consécutive, sous l'effet de la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture)

L'indice Nikkei a clôturé en baisse lundi pour la troisième journée consécutive, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant pesé sur l'appétit pour le risque.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 1% pour clôturer à 60.815,95 points, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, a glissé de 0,97% à 3.826,51 points.

Le moral des investisseurs s'est affaibli après que les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, sous l'effet notamment du recul des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé en flèche lundi, prolongeant la vague de ventes sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe, alimentée par les craintes que la guerre avec l'Iran n'attise les pressions inflationnistes.

Les informations faisant état d'incursions de drones aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont encore exacerbé les inquiétudes géopolitiques. Le président américain Donald Trump a averti que l'Iran devait agir "rapidement", alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit semblaient au point mort.

"Les investisseurs ont réagi négativement à la baisse des trois principaux indices américains et à la hausse du rendement des obligations japonaises à 10 ans", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

"Dans la lignée de la tendance de vendredi, le marché d'aujourd'hui est influencé par des secteurs tels que les semi-conducteurs, les valeurs liées à l'IA et les valeurs de grande capitalisation."

"La difficulté des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran reste une source de préoccupation", a déclaré Sawada.

Au Nikkei, on comptait 62 titres en hausse contre 160 en baisse. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Marui Group 8252.T , en recul de 8,5%, suivi de Nikon 7731.T , qui a chuté de 7,9%, et de Subaru 7270.T , qui a reculé de 7,1%.