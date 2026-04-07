Le Nikkei japonais termine stable dans des échanges agités en raison de la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le prix de clôture) par Satoshi Sugiyama

La moyenne des actions Nikkei a terminé stable dans des échanges agités mardi, les investisseurs équilibrant l'optimisme sur un cessez-le-feu potentiel au Moyen-Orient et le malaise sur la menace du président américain Donald Trump d'intensifier les frappes sur l'Iran s'il ne rouvre pas le détroit d'Ormuz.

L'économie japonaise est particulièrement vulnérable à l'impact du conflit sur les expéditions et les prix, car le pays dépend du Moyen-Orient pour environ 90 % de son pétrole.

Le Nikkei .N225 a oscillé entre gains et pertes avant de clôturer en hausse de 0,03% à 53 429,56. Le Topix .TOPX , plus large, a également eu du mal à s'orienter, terminant en hausse de 0,3% à 3 654,02. Répondant à une proposition américaine par l'intermédiaire du Pakistan, Téhéran a rejeté un cessez-le-feu et a déclaré qu'une fin permanente de la guerre était nécessaire, et a repoussé les pressions visant à rouvrir le détroit. Cette décision fait suite aux ultimatums de plus en plus belliqueux de Donald Trump , qui a menacé de faire pleuvoir "l'enfer" sur Téhéran s'il ne respectait pas son délai de 20 heures EDT mardi (0000 GMT mercredi) pour rouvrir ledétroit, par lequel environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole est normalement acheminé.

"Le président Trump semble s'exprimer de plus en plus de manière réactive ou ad hoc, et son message est devenu moins cohérent. Par conséquent, les marchés ne semblent plus analyser chaque remarque avec le même degré de sensibilité qu'auparavant", a déclaré Hitoshi Asaoka, stratège en chef chez Asset Management One.

"Bien qu'il continue à faire référence à des échéances spécifiques, les investisseurs semblent accorder moins de crédibilité à ces dates qu'ils ne le faisaient auparavant."

L'indice Nikkei a enregistré 142 hausses et 81 baisses.

Parmi les valeurs individuelles, la société de tests de logiciels SHIFT 3697.T a été la plus performante avec une hausse de 4,3%. TDK 6762.T , un fabricant de composants électroniques, a gagné 2,8%.

Pendant ce temps, le constructeur de camions Archion

543A.T a perdu 7,2% pour être le plus grand retardataire de l'indice Nikkei, suivi par Disco 6146.T , un fournisseur d'outils de coupe de précision pour les semi-conducteurs, qui a baissé de 6,2%.