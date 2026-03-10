Le Nikkei japonais se redresse alors que le G7 s'efforce de stabiliser les marchés de l'énergie

L'indice Nikkei des actions japonaises s'est redressé mardi, récupérant quelques pertes après un plongeon lors de la séance précédente, les investisseurs réagissant aux mesures prises par les principales économies pour puiser dans les réserves de pétrole afin de stabiliser les marchés ébranlés par la guerre au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a grimpé de 3,09% à 54 360,67, récupérant quelques pertes après un plongeon de 5,2%. L'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 2,43% à 3 662,90.

Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les ministres de l'énergie du G7 devraient se réunir ce soir pour discuter du processus de libération des réserves de pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin, alors même que les partisans de la ligne dure en Iran ont fait preuve de loyauté envers le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.

L'indice Nikkei a enregistré 85 hausses contre 19 baisses.

Les plus fortes hausses de l'indice ont été enregistrées par Lasertec 6920.T , en hausse de 10,7 %, suivies par Fujikura

5803.T , qui a bondi de 10 %.

Les plus grands perdants ont été BayCurrent 6532.T , en baisse de 3%, suivis par SHIFT 3697.T , qui a reculé de 2,6%.