Le Nikkei japonais s'effondre, le pétrole et les rendements obligataires pesant sur le moral des investisseurs

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a reculé mardi pour la deuxième séance consécutive, la hausse mondiale des rendements obligataires et la hausse des cours du pétrole ayant pesé sur le moral des investisseurs.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a perdu 0,60 % pour clôturer à 65.481,27 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 1,72 % à 4.041,13 points.

Cette vague de ventes fait suite aux baisses enregistrées pendant la nuit sur les marchés boursiers américains , la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor ayant attisé les craintes inflationnistes et les inquiétudes quant au maintien d'une politique monétaire restrictive.

La pression s’accentue également au Japon, où les rendements des obligations d’État oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies. Le président américain Donald Trump a déclaré n’avoir proposé rien à l’Iran pour mettre fin à une guerre de sept mois qui a bouleversé les marchés de l’énergie.

"On peut raisonnablement affirmer que ces inquiétudes liées à l’inflation, et la hausse des taux d’intérêt qui en résulte, pèsent sur le marché boursier", a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities.

"En ce qui concerne les actions liées à l’intelligence artificielle, qui ont été un moteur du marché boursier japonais, l’idée se répand qu’elles sont relativement surévaluées dans un contexte de hausse des taux d’intérêt."

Sur le Nikkei, 36 titres ont progressé contre 188 en baisse. Parmi les plus grands perdants figuraient Nexon 3659.T , en recul de 14,42 %, suivi de Mitsubishi Motors 7211.T , en baisse de 4,93 %, et d’Idemitsu Kosan 5019.T , qui a perdu 4,92 %.

Les plus fortes hausses de l’indice ont été enregistrées par Tokai Carbon 5301.T , en hausse de 4,75 % et clôturant à un niveau record, suivi de Disco 6146.T , en hausse de 4,19 %, et de Screen Holdings 7735.T , qui a gagné 4,08 %.