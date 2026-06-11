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Le Nikkei japonais s'effondre alors que la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs et les tensions géopolitiques pèsent sur l'appétit pour le risque
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 02:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a reculé jeudi, pénalisé par une vague de ventes sur les valeurs liées aux semi-conducteurs, tandis que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à se détourner des actifs risqués.

L'indice Nikkei .N225 reculait de 1,3% à 63 360,96 points à 00 h 46 GMT. Plus tôt dans la séance, l'indice de référence avait chuté de près de 3%, passant sous la barre des 63 000 points pour la première fois depuis le 22 mai. L'indice Topix

.TOPX , plus large, a reculé de 1,6% à 3 787,08 points.

Washington a mené de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran dans la nuit, a déclaré mercredi l'armée américaine, quelques heures après que le président Donald Trump eut promis de nouvelles attaques si aucun accord de paix n'était conclu.

Le conglomérat d'investissement technologique SoftBank Group

9984.T a fait chuter l'indice Nikkei de 233 points, soit une baisse de 3,6%. Fujikura 5803.T , qui produit de la fibre optique, un composant clé des centres de données d'IA, a perdu 6%, tandis que le fabricant d'équipements de test de semi-conducteurs Advantest 6857.T a reculé de 3,7%.

L'indice Nikkei comptait 184 titres en baisse contre 40 en hausse.

Semi-conducteurs

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