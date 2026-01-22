Le Nikkei japonais s'apprête à mettre fin à une série de cinq jours de pertes, alors que les JGBs poursuivent leurs gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté de plus de 1% jeudi après une série de cinq séances de pertes, alors que les obligations ont prolongé leurs gains et que le président américain Donald Trump a abandonné ses menaces de tarifs douaniers et a exclu de s'emparer du Groenland par la force.

Le Nikkei .N225 a rebondi de 1,68% à 53 667,72 à 0136 GMT et était sur le point d'interrompre sa plus longue série de pertes quotidiennes en un an. Le Topix .TOPX , plus large, était en hausse de 0,95% à 3 623,72.

Le marché boursier japonais a été très volatile ce mois-ci. Il a bondi la semaine dernière en raison des attentes élevées concernant la politique de dépenses de la Première ministre Sanae Takaichi.

Il s'est replié cette semaine sur des préoccupations fiscales après que Takaichi se soit engagée à suspendre un prélèvement de 8% sur les denrées alimentaires pendant deux ans. Takaichi devrait dissoudre le parlement vendredi afin de déclencher des élections anticipées.

Les obligations d'État à très long terme se sont effondrées cette semaine, propulsant leurs rendements à des niveaux record.

"La forte volatilité des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) cette semaine a effrayé les investisseurs en actions", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management. "Le marché a pris cela pour une liquidation du Japon".

Le rendement du JGB à 30 ans JP30YTN=JBTC a étendu ses baisses pour une deuxième session jeudi, glissant jusqu'à 4 points de base à 3,68% après avoir atteint un record de 3,880% mardi. Les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

Jeudi, le marché boursier japonais a également été soutenu par les gains de Wall Street dans la nuit, suite à l'annonce qu'un cadre pour un accord sur le Groenland avait été atteint et la possibilité de nouveaux tarifs douaniers américains sur les alliés européens avait été évitée. .N

Parmi les valeurs individuelles, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T , liées aux puces électroniques, ont progressé de plus de 5% chacune. SoftBank Group 9984.T a augmenté de plus de 5%.

Disco 6146.T a bondi de 17% après que le fabricant d'équipements de traitement de précision ait prévu une augmentation de 2% de son bénéfice net annuel.

D'autres entreprises japonaises publieront leurs résultats pour le trimestre octobre-décembre à partir de la semaine prochaine, ce qui donnera des indications au marché boursier.