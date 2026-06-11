Le Nikkei japonais regagne le terrain perdu en début de séance alors que les États-Unis signalent la fin des frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture, mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a reculé jeudi, les investisseurs évaluant l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran, mais il a récupéré ses pertes après que Washington a confirmé que ses frappes nocturnes contre plusieurs cibles en Iran avaient pris fin.

L'indice Nikkei .N225 a clôturé la séance du matin en baisse de 1,5% à 63.239,52 points, après avoir chuté de près de 3% plus tôt etêtre brièvement passé sous la barre des 63.000 points pour la première fois depuis le 22 mai. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 1,5% à 3.788,46 points.

Le sentiment du marché s'est amélioré après que le Commandement central de l'armée américaine a annoncé la fin de ses frappes en Iran.

Les frappes sont intervenues quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump avait menacé de nouvelles attaques si un accord de paix n'était pas conclu.

“Le marché a ouvert en baisse presque partout, les ventes s'accélérant dans un premier temps. Mais après que l'armée américaine a déclaré très tôt que son attaque était terminée, les investisseurs y ont vu un signal exhortant l'Iran à s'engager rapidement vers un accord,” a déclaré Shuji Hosoi, stratège principal chez Daiwa Securities.

“Cela a renforcé l'idée que même l'action militaire était utilisée comme moyen de pression pour parvenir à un règlement négocié, alimentant les spéculations selon lesquelles un accord avec l'Iran pourrait ne pas être loin.”

Les actions liées à l'IA, qui avaient entraîné le Nikkei à la baisse plus tôt dans la séance, ont également réduit une partie de leurs pertes. Le conglomérat d'investissement technologique SoftBank Group 9984.T a chuté de 3,9% après avoir perdu jusqu'à 7,5%.

L'action de Fujikura 5803.T , qui produit de la fibre optique utilisée dans les centres de données d'IA, a perdu près de 4%, après avoir chuté de 7,3% plus tôt dans la séance. Le fabricant d'équipements de test de semi-conducteurs Advantest

6857.T a cédé 2,4%.

La participation au marché est restée faible, avec 173 titres en baisse contre 52 en hausse dans le Nikkei.

Défiant la tendance baissière générale, l'imprimeur TOPPAN Holdings 7911.T s'est imposé comme la valeur la plus performante parmi les blue chips, avec une hausse de 12%. Il a été suivi par le fabricant d'assaisonnements Ajinomoto 2802.T , en hausse de 7,6%, et le fabricant d'appareils photo Nikon

7731.T , qui a progressé de 4%.