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Le Nikkei japonais recule après avoir atteint un niveau record, alors que les inquiétudes liées au conflit avec l'Iran refont surface
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 04:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a atteint un niveau record lundi matin avant de perdre ses gains, la crise au Moyen-Orient l'emportant sur l'optimisme suscité par les résultats des entreprises et les investissements dans le secteur technologique.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a légèrement reculé de 0,1% à 62 666,57 points, après avoir atteint un sommet historique de 63 385,04 points plus tôt dans la séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a progressé de 0,23% à 3 838,26 points.

Wall Street a atteint des sommets historiques vendredi, soutenu par les valeurs liées à l'intelligence artificielle telles que Nvidia NVDA.O et SanDisk SNDK.O .

Cet optimisme s'est propagé en Asie, où le fabricant japonais de puces Kioxia 285A.T a bondi de 6,8% lundi, après une hausse de 22% la semaine dernière.

Les actions du fabricant de jeux vidéo Konami Group 9766.T et de Japan Tobacco 2914.T figuraient parmi les plus fortes hausses du Nikkei après que les deux sociétés ont publié de solides résultats vendredi soir.

Les actions japonaises ont effacé leurs gains initiaux après que le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à une proposition de pourparlers de paix, assombrissant les espoirs d'une fin du conflit qui a fait grimper les coûts énergétiques mondiaux. La hausse des prix de l'essence a entraîné la confiance des consommateurs américains à un plus bas historique début mai, selon des données publiées vendredi.

“Les investissements en capital dans les secteurs liés à l'IA sont en hausse, et l'idée que la forte demande pour ces entreprises va se maintenir est un facteur positif pour les actions”, a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities.

“Cependant, l'incertitude entourant la situation au Moyen-Orient s'est intensifiée, et les données économiques publiées ont également suscité des inquiétudes quant à la confiance des consommateurs.”

L'indice Nikkei comptait 139 titres en hausse contre 83 en baisse. Nintendo 7974.T figurait parmi les plus fortes baisses , avec un recul de 6,5%, après que la société a augmenté les prix de sa console de jeux vidéo Switch 2.

Valeurs associées

IHI
21,2800 USD OTCBB 0,00%
NINTENDO CO LTD
36,700 EUR Tradegate -10,27%
NINTENDO UNSP ADR
10,4500 USD OTCBB -11,29%
NVIDIA
215,2000 USD NASDAQ +1,75%
Nikkei 225
62 486,84 Pts Six - Forex 1 -0,36%
SANDISK
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SOFTBANK GROUP
34,345 EUR Tradegate +5,68%
SONY GROUP
17,200 EUR Tradegate -0,22%
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