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Le Nikkei japonais rebondit, le report de l'attaque de Trump contre l'Iran apaisant les craintes de guerre
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 01:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté mardi, les investisseurs ayant repris espoir quant à une désescalade potentielle du conflit au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il attendrait avant de cibler l'infrastructure énergétique de l'Iran.

Le Nikkei .N225 était en hausse de 2,1% à 52.613,37, à 0009 GMT, rebondissant après une chute de 3,5% lundi. Le Topix

.TOPX , plus large, a grimpé de 2,4% à 3.570,87.

Les actions japonaises sont restées volatiles alors que les remarques de Trump sur une attaque potentielle contre l'Iran continuent à influencer le sentiment.

Donald Trump a reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de ce qu'il a décrit comme des "discussions productives" avec des responsables iraniens non identifiés. L'Iran a nié avoir engagé des négociations avec les États-Unis.

L'indice Nikkei compte 217 valeurs en hausse contre six en baisse.

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