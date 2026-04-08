 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei japonais progresse alors que les prix du pétrole baissent en raison des signes de cessez-le-feu au Proche-Orient
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 02:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi de plus de 4% mercredi, les signes d'un cessez-le-feu dans la crise du Moyen-Orient ayant entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut et apaisé les craintes d'un ralentissement économique.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a bondi de 4,67% à 55 923,27, tandis que l'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 3% à 3 763,51.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, moins de deux heures avant la date limite qu'il avait fixée pour que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz.

L'économie japonaise est particulièrement vulnérable aux hausses des prix du pétrole brut en raison de sa forte dépendance à l'égard des importations d'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté d'environ 16,5 % à 94 dollars le baril.

Le Nikkei a enregistré 212 hausses contre 10 baisses. Les plus grands gains en pourcentage ont été Furukawa Electric

5801.T , en hausse de 12,4%, suivi par Advantest Corp 6857.T , qui a gagné 9,3% et Resonac Holdings 4004.T , qui a ajouté 9,3%.

Les plus grands perdants ont été Inpex 1605.T , en baisse de 7,4%, suivi par Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , en baisse de 4,1%, et Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T , qui a chuté de 2,8%.

Valeurs associées

ADVANTEST
120,080 EUR Tradegate +1,33%
MITSUI O.S.K.LIN
37,3350 USD OTCBB 0,00%
Nikkei 225
55 991,96 Pts Six - Forex 1 +4,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump s'adresse aux journalistes à l'occasion d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le 6 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
    information fournie par AFP 08.04.2026 03:05 

    Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique. Après ... Lire la suite

  • Un avion de chasse F-15D Eagle de l'armée de l'air israélienne survole la région de Marjayoun, dans le sud du Liban, le 7 avril 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 08.04.2026 02:47 

    Voici les derniers événements mercredi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, au 40e jour du conflit: . Sept morts dont un enfant en Irak Sept civils sont décédés en Irak, dont un enfant, lors de frappes survenues avant que ne soit annoncé un cessez-le-feu entre ... Lire la suite

  • A l'Assemblée nationale, à Paris, le 7 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vifs débats à l'Assemblée sur le retour d'une région Alsace
    information fournie par AFP 08.04.2026 00:31 

    Sortir ou non l'Alsace du Grand Est: l'Assemblée nationale continuera mercredi à étudier un texte sensible visant à doter l'Alsace des compétences d'une région, après avoir rejeté mardi une proposition du gouvernement de procéder par ordonnance, qui visait à sécuriser ... Lire la suite

  • Photographie d'un coucher de Terre prise par l'équipage d'Artémis II et publiée par la Nasa le 7 avril 2026 ( NASA / Handout )
    La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre, les astronautes d'Artémis sur le retour
    information fournie par AFP 08.04.2026 00:13 

    Les astronautes d'Artémis II mettent le cap mardi sur la Terre après un survol de la Lune riche en moments forts et en photographies grandioses, dont celle d'un coucher de Terre derrière l'astre. Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank