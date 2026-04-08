Le Nikkei japonais progresse alors que les prix du pétrole baissent en raison des signes de cessez-le-feu au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi de plus de 4% mercredi, les signes d'un cessez-le-feu dans la crise du Moyen-Orient ayant entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut et apaisé les craintes d'un ralentissement économique.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a bondi de 4,67% à 55 923,27, tandis que l'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 3% à 3 763,51.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, moins de deux heures avant la date limite qu'il avait fixée pour que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz.

L'économie japonaise est particulièrement vulnérable aux hausses des prix du pétrole brut en raison de sa forte dépendance à l'égard des importations d'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté d'environ 16,5 % à 94 dollars le baril.

Le Nikkei a enregistré 212 hausses contre 10 baisses. Les plus grands gains en pourcentage ont été Furukawa Electric

5801.T , en hausse de 12,4%, suivi par Advantest Corp 6857.T , qui a gagné 9,3% et Resonac Holdings 4004.T , qui a ajouté 9,3%.

Les plus grands perdants ont été Inpex 1605.T , en baisse de 7,4%, suivi par Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , en baisse de 4,1%, et Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T , qui a chuté de 2,8%.