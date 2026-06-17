Le Nikkei japonais progresse alors que les investisseurs évaluent les perspectives du conflit avec l'Iran et la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a progressé mercredi, les investisseurs évaluant les perspectives d'une fin du conflit au Moyen-Orient et attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Nikkei .N225 a récupéré ses pertes matinales pour progresser de 0,6% à 69.823,80 points, tandis que l'indice Topix

.TOPX , plus large, a gagné 0,8% à 4.024,25 points.

“À l’approche de la réunion de la Fed prévue ce soir, il semble que les investisseurs adoptent une attitude quelque peu plus attentiste”, a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities. “Cependant, le fait que les cours du pétrole brut aient baissé à mesure que la situation au Moyen-Orient s'est stabilisée constitue un facteur positif pour les cours des actions.”

Des détails concernant un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient commencent à filtrer . Le président américain Donald Trump a déclaré que cet accord empêcherait Téhéran de se doter de l’arme nucléaire, tandis qu’un responsable américain a indiqué qu’il permettrait à l’Iran de vendre du pétrole une fois signé.

Les cours du pétrole avaient chuté d’environ 5% lors de la séance précédente, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, avant de regagner un peu de terrain mercredi . O/R

La vigueur du marché s’est maintenue, avec 155 titres en hausse contre 68 en baisse au Nikkei.

Les titres liés à l’intelligence artificielle, qui ont soutenu la hausse du Nikkei, ont globalement affiché de solides performances: le fabricant d’équipements d’inspection de puces Lasertec 6920.T a bondi de 13,7% et le fabricant de composants électroniques Murata Manufacturing 6981.T a progressé de 4,6%.

Les plus fortes baisses en pourcentage ont été enregistrées par l’investisseur technologique SoftBank Group Corp 9984.T , en recul de 3%, suivi de la compagnie maritime Nippon Yusen

9101.T , qui a chuté de 2,5%.

Le Nikkei a brièvement franchi la barre des 70.000 points pour la première fois mardi après que la Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt à 1,00%, comme largement anticipé.

Les investisseurs suivront de près les commentaires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques lors de sa première conférence de presse post-réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC), prévue plus tard dans la journée. La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Une série d’indicateurs économiques publiés plus tôt dans la journée s’est révélée solide. Les exportations japonaises ont augmenté en mai pour le neuvième mois consécutif, tandis que les commandes de machines de base pour avril ont bondi de 8,7% en glissement mensuel, bien au-dessus de la prévision médiane des économistes, qui s’établissait à 0,9%.