Le Nikkei japonais évolue dans une fourchette étroite, sous l'effet des inquiétudes liées à l'inflation et à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a peiné à trouver une orientation mardi, les achats à bas prix ayant été contrebalancés par le retour des craintes liées à l'inflation et à la situation géopolitique.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a oscillé entre hausses et baisses et affichait une hausse de 0,10% à 67.311,44 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 0,41% à 4.023,89 points.

Les actions américaines ont chuté cette nuit après que l’Iran a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz et que le président américain Donald Trump a annoncé la réinstauration d’un blocus sur les ports iraniens, ce qui a fait grimper les cours du pétrole et pesé sur les actifs sensibles au risque.

Le Japon pourrait envisager d’ajuster la stratégie d’allocation de son fonds de pension public si les actifs nationaux gagnaient en attractivité, a déclaré la ministre des Finances, Satsuki Katayama, ravivant ainsi les espoirs que ce fonds colossal puisse intensifier ses achats d’obligations et d’actions.

"Nous observons quelques achats sur repli", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities. "Les inquiétudes concernant la situation au Moyen-Orient semblent s’être intensifiées."

La politique de la banque centrale est restée au centre de l’attention après que Paul Conway, économiste en chef de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, a averti que la hausse des prix du pétrole risquait de rendre l’inflation plus persistante, renforçant ainsi les signaux d’un nouveau resserrement monétaire dans les principales économies.

La tendance générale du marché était positive, avec 156 titres en hausse sur le Nikkei 225, contre 67 en baisse et deux inchangés.

Les plus fortes hausses de l’indice ont été enregistrées par Sumco 3436.T , en hausse de 6,55%, suivi par Oriental Land

4661.T , l’exploitant de Tokyo Disneyland, en hausse de 5,26%, et le géant de la publicité Dentsu Group 4324.T , qui a gagné 4,56%.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Yaskawa Electric 6506.T , en recul de 9,91%, suivi de Fujikura

5803.T , en baisse de 5,25%, et de Panasonic 6752.T , qui a perdu 4,16%.