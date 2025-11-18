 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 330,31
-1,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei japonais chute, les valeurs technologiques suivent la baisse de Wall Street
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 01:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté mardi, les valeurs technologiques ayant suivi la forte baisse de Wall Street dans la nuit, les investisseurs se montrant prudents avant les résultats trimestriels du géant des puces Nvidia.

Le Nikkei .N225 a chuté de 1% à 49.799,99 à 0013 GMT, et le Topix .TOPX a glissé de 0,67% à 3.325,23.

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant sous un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs attendent les résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , ainsi que le rapport sur l'emploi américain, longtemps retardé, cette semaine. .N

Au Japon, l'investisseur technologique SoftBank Group

9984.T a chuté de 3,5%. Les titres Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T , liés aux puces électroniques, ont perdu respectivement 2,46% et 0,35%.

Les valeurs de la distribution, qui avaient fortement chuté lors de la séance précédente, ont progressé. Le grand magasin Isetan Mitsukoshi Holdings 3099.T a progressé de 1,1% et Ryohin Keikaku 7453.T a gagné 1,1%.

Valeurs associées

ADVANTEST
109,780 EUR Tradegate +1,65%
FAST RETAILING
299,000 EUR Tradegate -4,72%
FAST RETAILING
350,0000 USD OTCBB -9,56%
ISETAN MITSUKOSH
21,5200 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
Nikkei 225
49 300,75 Pts Six - Forex 1 -2,03%
RYOHIN KEIKAKU
20,3000 USD OTCBB +23,03%
SOFTBANK GROUP
109,020 EUR Tradegate -1,07%
TOKYO ELECTRON
184,400 EUR Tradegate +2,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

