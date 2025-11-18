Le Nikkei japonais chute, les valeurs technologiques suivent la baisse de Wall Street

La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté mardi, les valeurs technologiques ayant suivi la forte baisse de Wall Street dans la nuit, les investisseurs se montrant prudents avant les résultats trimestriels du géant des puces Nvidia.

Le Nikkei .N225 a chuté de 1% à 49.799,99 à 0013 GMT, et le Topix .TOPX a glissé de 0,67% à 3.325,23.

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant sous un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs attendent les résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , ainsi que le rapport sur l'emploi américain, longtemps retardé, cette semaine. .N

Au Japon, l'investisseur technologique SoftBank Group

9984.T a chuté de 3,5%. Les titres Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T , liés aux puces électroniques, ont perdu respectivement 2,46% et 0,35%.

Les valeurs de la distribution, qui avaient fortement chuté lors de la séance précédente, ont progressé. Le grand magasin Isetan Mitsukoshi Holdings 3099.T a progressé de 1,1% et Ryohin Keikaku 7453.T a gagné 1,1%.