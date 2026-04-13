Le Nikkei japonais chute en raison de l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Satoshi Sugiyama

L'effondrement des négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran et l'annonce d'un plan de la marine américaine pour bloquer le détroit d'Ormuz ont jeté de nouveaux doutes sur la durabilité du cessez-le-feu en cours, a indiqué lundi le Nikkei.

Le Nikkei .N225 était en baisse de 1% à 56 357,40, à la mi-journée, après avoir affiché sa plus forte hausse hebdomadaire en plus d'un an la semaine dernière. Le Topix

.TOPX , plus large, a glissé de 0,5% dans des échanges agités à 3 721,78.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que la marine américaine commencerait à bloquer le détroit d'Ormuz , un point d'étranglement pour 20% des approvisionnements énergétiques quotidiens du monde que l'Iran a effectivement fermé depuis le début de la guerre à la fin du mois de février. L'annonce a fait bondir les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril au début de la journée de lundi.

"Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui s'attendaient à ce que tout soit convenu (lors des négociations du week-end) et à ce que tout se passe bien", a déclaré Shuutaro Yasuda, analyste de marché au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Cela dit, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, et les actions chutent. Mais je pense que c'est précisément la raison pour laquelle nous n'assistons pas à un mouvement de décollecte vraiment extrême"

Parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, les actions d'exploration énergétique .IMING.T se sont distinguées par un gain de 3,2 %. En revanche, l'énergie électrique et le gaz .IEPNG.T et le transport aérien

.IAIRL.T ont perdu chacun 1,8%.

La répartition du marché a été négative, avec 162 titres en baisse contre 62 en hausse dans le Nikkei, menés par des pertes dans les titres liés aux semi-conducteurs.

Ibiden 4062.T , une société d'emballage de puces et d'électronique, a enregistré la plus forte baisse parmi les valeurs sûres, perdant 4,3 %. Tokyo Electron, un important fabricant d'équipements de semi-conducteurs, a également pesé lourdement sur l'indice, avec une baisse de 3,7 %.

Néanmoins, les bénéfices solides des entreprises ont contribué à limiter la baisse du sentiment du marché, a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef et gestionnaire de fonds chez T&D Asset Management.

Yaskawa Electric 6506.T , un fabricant de robots industriels et de systèmes de contrôle des mouvements, a été l'un des plus grands gagnants en pourcentage du Nikkei, en hausse de 5,7 %. Ryohin Keikaku 7453.T , opérateur de la marque MUJI, a augmenté de 4,6% avant de limiter ses gains à 1,3%.

"Bien que le marché dans son ensemble soit attentif aux bénéfices, en ce qui concerne la sélection des secteurs, il ne fait aucun doute que les mouvements sont motivés par les attentes concernant les prix du pétrole brut", a déclaré M. Namioka.