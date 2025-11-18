Le Nikkei japonais chute de 3 % en raison d'une vente massive de valeurs technologiques

(Ajoute des commentaires, met à jour les cours de bourse) par Junko Fujita

L'indice japonais Nikkei a chuté de 3 % mardi, se dirigeant vers sa plus forte baisse depuis plus de sept mois, les investisseurs ayant procédé à une vente massive de valeurs technologiques après la forte baisse de Wall Street dans la nuit.

L'indice .N225 a chuté de 3,3 % à 48 661,52, atteignant son plus bas niveau depuis le 23 octobre, alors que le repli s'est accéléré lors de la séance de l'après-midi. Il s'affichait en baisse de 3 % à 48 808,33 à 05h02 GMT, tandis que l'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 2,49 % à 3 264,11.

"Une fois que le Nikkei est tombé sous le niveau clé de 50 000, le sentiment s'est détérioré et la vente s'est accélérée", a déclaré Seiichi Suzuki, analyste en chef du marché des actions au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Certains investisseurs ont voulu acheter des actions lors d'un repli, mais même eux ont attendu que les actions chutent davantage."

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant en dessous d'un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , ainsi que le rapport sur l'emploi américain qui tarde à être publié cette semaine. .N

Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de valeur de marché et qui est au cœur du commerce de l'intelligence artificielle à Wall Street, devrait publier ses résultats après la cloche mercredi.

SoftBank Group 9984.T a chuté de 7,2 %, tandis que Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T , liés aux puces, ont perdu respectivement 5,17 % et 3,6 %.

"Les valeurs technologiques de premier plan, très prisées, ont été vendues aujourd'hui, une tendance typique lorsque les investisseurs se détournent du risque", a déclaré Hitoshi Asaoka, stratège en chef chez Asset Management One.

Les fabricants de câbles en fibre optique, bénéficiaires du commerce de l'IA, ont chuté, Fujikura 5803.T et Sumitomo Electric Industries 5802.T perdant respectivement 9 % et 7,45 %.

Ryohin Keikaku 7453.T , exploitant des magasins de la marque Muji, a abandonné ses premiers gains pour chuter de 1,09 %, après une baisse de 9,4 % lors de la séance précédente.

Les valeurs du commerce de détail ont fortement chuté au cours de la séance précédente après que la Chine a déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon, dans un contexte d'aggravation du conflit diplomatique sur Taïwan.