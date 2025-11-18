 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 931,01
-2,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei japonais chute de 3 % en raison d'une vente massive de valeurs technologiques
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 06:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires, met à jour les cours de bourse) par Junko Fujita

L'indice japonais Nikkei a chuté de 3 % mardi, se dirigeant vers sa plus forte baisse depuis plus de sept mois, les investisseurs ayant procédé à une vente massive de valeurs technologiques après la forte baisse de Wall Street dans la nuit.

L'indice .N225 a chuté de 3,3 % à 48 661,52, atteignant son plus bas niveau depuis le 23 octobre, alors que le repli s'est accéléré lors de la séance de l'après-midi. Il s'affichait en baisse de 3 % à 48 808,33 à 05h02 GMT, tandis que l'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 2,49 % à 3 264,11.

"Une fois que le Nikkei est tombé sous le niveau clé de 50 000, le sentiment s'est détérioré et la vente s'est accélérée", a déclaré Seiichi Suzuki, analyste en chef du marché des actions au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Certains investisseurs ont voulu acheter des actions lors d'un repli, mais même eux ont attendu que les actions chutent davantage."

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant en dessous d'un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , ainsi que le rapport sur l'emploi américain qui tarde à être publié cette semaine. .N

Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de valeur de marché et qui est au cœur du commerce de l'intelligence artificielle à Wall Street, devrait publier ses résultats après la cloche mercredi.

SoftBank Group 9984.T a chuté de 7,2 %, tandis que Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T , liés aux puces, ont perdu respectivement 5,17 % et 3,6 %.

"Les valeurs technologiques de premier plan, très prisées, ont été vendues aujourd'hui, une tendance typique lorsque les investisseurs se détournent du risque", a déclaré Hitoshi Asaoka, stratège en chef chez Asset Management One.

Les fabricants de câbles en fibre optique, bénéficiaires du commerce de l'IA, ont chuté, Fujikura 5803.T et Sumitomo Electric Industries 5802.T perdant respectivement 9 % et 7,45 %.

Ryohin Keikaku 7453.T , exploitant des magasins de la marque Muji, a abandonné ses premiers gains pour chuter de 1,09 %, après une baisse de 9,4 % lors de la séance précédente.

Les valeurs du commerce de détail ont fortement chuté au cours de la séance précédente après que la Chine a déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon, dans un contexte d'aggravation du conflit diplomatique sur Taïwan.

Valeurs associées

ADVANTEST
109,780 EUR Tradegate +1,65%
ISETAN MITSUKOSH
21,5200 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
Nikkei 225
48 947,51 Pts Six - Forex 1 -2,74%
RYOHIN KEIKAKU
20,3000 USD OTCBB +23,03%
SOFTBANK GROUP
109,020 EUR Tradegate -1,07%
TOKYO ELECTRON
184,400 EUR Tradegate +2,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, sur le site de son projet gazier en voie d'être relancé et qui était alors à l'arrêt ( AFP / Lou BENOIST )
    TotalEnergies visé par une plainte pour "complicité de crimes de guerre" au Mozambique
    information fournie par AFP 18.11.2025 06:34 

    TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, sur le site de son projet gazier en voie d'être relancé et qui était alors à l'arrêt, a appris mardi l'AFP de l'ONG plaignante. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.11.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AMUNDI ... Lire la suite

  • Un manifestant tient une pancarte "Publiez tous les dossiers", demandant la publication des documents liés à l'affaire Epstein, devant le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 18.11.2025 05:07 

    La Chambre américaine des représentants doit voter mardi sur un texte pour forcer l'administration Trump à plus de transparence dans l'affaire Epstein. Un scrutin en forme de défi envers le président républicain, qui a exercé de fortes pressions pour l'empêcher ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/11/2025
    Top 5 IA du 17/11/2025
    information fournie par Libertify 18.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank