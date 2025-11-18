Le Nikkei japonais chute de 2 % en raison du repli des valeurs technologiques

(Ajout de commentaires, mise à jour des cours de bourse) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a chuté de 2 % mardi, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques après la forte baisse de Wall Street pendant la nuit, tandis que les secteurs liés au tourisme ont été mitigés après un net repli lors de la séance précédente.

Le Nikkei .N225 était en baisse de 2% à 49.325,51, à 0126 GMT, après avoir chuté de 2,4% plus tôt dans la journée à 49.107,31, son plus bas depuis le 5 novembre. Le Topix .TOPX , plus large, a glissé de 1,5% à 3.297,41.

"Les valeurs technologiques de premier plan ont été vendues aujourd'hui, une tendance typique lorsque les investisseurs se détournent du risque", a déclaré Hitoshi Asaoka, stratège en chef chez Asset Management One.

"Les baisses de Wall Street au cours de la nuit ont été menées par des actions sensibles à l'économie, ce qui est différent du marché japonais d'aujourd'hui."

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant en dessous d'un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs se préparaient aux résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , et attendaient le rapport sur l'emploi américain qui tarde à être publié cette semaine. .N

Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise au monde en termes de valeur de marché et qui est au cœur du commerce de l'intelligence artificielle à Wall Street, devrait publier ses résultats après la cloche mercredi.

Au Japon, l'investisseur technologique SoftBank Group

9984.T a chuté de 5%. Tokyo Electron 8035.T et Advantest

6857.T , deux sociétés liées aux puces électroniques, ont perdu respectivement 3,99% et 2,15%.

Ryohin Keikaku 7453.T , exploitant des magasins de la marque Muji, a gagné 1,55% après une baisse de 9,4% lors de la séance précédente. Le grand magasin Isetan Mitsukoshi Holdings

3099.T a inversé les gains initiaux pour chuter de 0,64%.

Les valeurs du commerce de détail ont fortement chuté lundi après que la Chine a déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon, dans un contexte d'aggravation du conflit diplomatique sur Taïwan.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, à l'exception d'un seul, ont chuté, le secteur des métaux non ferreux .INFR.T perdant 5% et devenant le plus mauvais élève.

Les fabricants de câbles en fibre optique, bénéficiaires du commerce de l'IA, ont chuté, Fujikura 5803.T et Sumitomo Electric Industries 5802.T perdant chacun 6%.