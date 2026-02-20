 Aller au contenu principal
Le Nikkei japonais chute de 1 % en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Satoshi Sugiyama

Le Nikkei a chuté vendredi, suivant les pertes de Wall Street, en raison des incertitudes liées aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran et de la baisse des valeurs technologiques.

Le Nikkei .N225 a chuté de 1,1% à 56.821,39 dans les échanges du matin, tandis que le Topix .TOPX a chuté de 1,2% à 3.805,43.

"Avec un week-end de trois jours à venir (au Japon), il y a une tendance à verrouiller les profits pour l'instant sur la crainte que quelque chose se produise entre les États-Unis et l'Iran pendant les vacances", a déclaré Yutaka Miura, analyste technique principal chez Mizuho Securities. Le président américain Donald Trump a averti l'Iran qu'il devait conclure un accord sur son programme nucléaire ou "de très mauvaises choses" se produiraient, et a fixé un délai de 10 à 15 jours, suscitant une menace de Téhéran de riposter contre les bases américaines dans la région en cas d'attaque.

Le secteur du transport aérien a été l'un des moins performants parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, avec une baisse de 3,1%. Les transporteurs aériens japonais ANA Holdings 9202.T ont perdu 3,2% et Japan Airlines

9201.T a chuté de 3%.

Les valeurs technologiques sont celles qui ont le plus fait baisser l'indice Nikkei. Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a perdu 3,4%, et l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a chuté de 3,2%.

Dans le même temps, les actions du fabricant de médicaments Sumitomo Pharma 4506.T ont plongé d'environ 13 % dans un marché agité, après une hausse de 6,8 %, en raison de prises de bénéfices suite à l'approbation par un comité du ministère de la santé d'un traitement dérivé de cellules iPS pour la maladie de Parkinson.

L'indice de force relative du titre sur 14 jours (RSI) a atteint 74,8 mardi. Un chiffre supérieur à 70 indique que la hausse des prix est excessive.

