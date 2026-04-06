Le Nikkei japonais augmente, les traders écartant la menace de Trump concernant l'Iran et se concentrant sur un accord potentiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a grimpé lundi, les investisseurs ayant largement ignoré la dernière menace du président américain Donald Trump d'attaquer les infrastructures iraniennes, et se sont plutôt concentrés sur les signes d'une possible désescalade du conflit au Moyen-Orient.

Le Nikkei .N225 était en hausse de 1,10% à 53 709,58, à 0116 GMT, tandis que le Topix .TOPX plus large a gagné 0,53% à 3 664,43.

Dimanche, Trump a averti que les États-Unis pourraient cibler les centrales électriques et les ponts de l'Iran dès mardi si le détroit stratégique d'Ormuz n'était pas rouvert.

Les menaces répétées de Donald Trump de détruire les infrastructures civiles ont mis les commerçants du monde entier dans l'expectative d'attaques réciproques de l'Iran contre des cibles dans les États du Golfe.

Cependant, il a également laissé entendre qu'une percée diplomatique pourrait être imminente, affirmant qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu dès lundi et que des négociations avec l'Iran étaient déjà en cours, selon un rapport de Fox News .

"Trump est devenu comme le garçon qui criait au loup", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

"S'il était vraiment prêt à attaquer les installations iraniennes, il l'aurait déjà fait. Le marché a commencé à envisager le retrait des États-Unis et le début des négociations d'après-guerre entre les nations alliées sans les États-Unis."

Le Nikkei devrait se redresser pour une troisième séance consécutive lundi, mais il est trop tôt pour être optimiste quant aux perspectives, le yen restant faible par rapport au dollar et les prix du pétrole étant soumis à des pressions à la hausse.

Au Japon, les actions liées aux puces et à l'intelligence artificielle ont augmenté, Advantest 6857.T et SoftBank Group

9984.T progressant respectivement de 2,9% et 1,7%. Les actions de Tokyo Electron 8035.T ont gagné 1%.

Les secteurs de l'énergie ont progressé, les raffineurs de pétrole .IPETE.T et les explorateurs d'énergie .IMING.T augmentant chacun de plus de 1%.

L'assureur T&D Holdings 8795.T a chuté de 6,2% pour devenir le plus grand perdant en pourcentage sur le Nikkei.

Sur plus de 1 600 titres négociés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 76 % ont augmenté et 19 % ont baissé, tandis que 3 % sont restés stables.