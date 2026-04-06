La directrice financière d'OpenAI s'inquiète des projets d'introduction en bourse de Sam Altman en 2026, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice financière d'OpenAI , Sarah Friar, a fait part de ses inquiétudes concernant les risques et les défis liés aux projets du directeur général Sam Altman de faire entrer l'entreprise en bourse dès le quatrième trimestre 2026 et de dépenser 600 milliards de dollars sur cinq ans, a rapporté The Information dimanche.

Voici les détails:

* Friar a dit à certains collègues au début de l'année qu'elle ne croyait pas que le fabricant de ChatGPT serait prêt pour une première offre publique en 2026, citant le travail d'organisation et de procédure nécessaire et les risques liés aux engagements de dépenses de la société, selon le rapport, citant une personne qui lui a parlé.

* Le rapport ajoute que Friar s'interroge sur la nécessité pour OpenAI de consacrer autant d'argent à l'obtention de serveurs d'IA dans les années à venir , et sur le fait que le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires soit suffisant pour soutenir ces engagements.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Cerapport intervient alors qu'OpenAI a récemment clôturé un tour de table avec 122 milliards de dollars de capitaux engagés, ce qui valorise l'entreprise à 852 milliards de dollars. Selon le rapport, OpenAI génère environ 2 milliards de dollars de revenus par mois.