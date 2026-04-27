Le Nikkei japonais atteint un niveau record grâce aux résultats des entreprises et à l'optimisme concernant le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

Le Nikkei japonais a atteint un niveau record lundi, soutenu par l'optimisme concernant les résultats des entreprises et une lueur d'espoir après la publication d'un rapport sur une nouvelle proposition visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,38% à 60.540,57 points, s'apprêtant à clôturer pour la première fois au-dessus de la barre symbolique des 60.000 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 0,77% à 3.745,37 points.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé vendredi à des niveaux records après qu'Intel INTC.O a dépassé son estimation de bénéfice, aidé par la forte hausse de la demande dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a prolongé sa série record de hausses à 18 séances consécutives.

Les actions du fournisseur japonais de solutions d'automatisation industrielle Keyence 6861.T et du fabricant de robots industriels Fanuc 6954.T ont bondi de plus de 15%, menant la hausse du Nikkei après que les deux entreprises ont annoncé un bénéfice supérieur aux prévisions vendredi après la clôture.

« Les titres liés aux annonces de résultats, ainsi que les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs, ont tiré le marché vers le haut à l'ouverture », a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities. « Cette semaine verra un flux constant de rapports sur les résultats des grandes entreprises au Japon et aux États-Unis, de sorte que l'attention du marché se portera naturellement sur ces résultats. »

« Étant donné que 60.000 points constituent un seuil psychologique, de nombreux investisseurs surveillent probablement ce niveau, et des prises de bénéfices pourraient donc se manifester autour de cette fourchette », a-t-elle ajouté.

Le Nikkei est passé en territoire négatif peu après l'ouverture, mais s'est ensuite fortement redressé à la suite d'un rapport d'Axios indiquant que l'Iran avait soumis aux États-Unis une nouvelle proposition pour mettre fin à leur conflit. Les discussions visant à régler ce conflit qui dure depuis deux mois ont été suspendues ce week-end.

L'indice Nikkei comptait 124 titres en hausse contre 100 en baisse. Après Keyence et Fanuc, SMC 6273.T a enregistré la troisième plus forte hausse, avec un gain de 9,3%, après que Reuters a rapporté que le fonds activiste Palliser Capital avait réalisé un investissement « significatif » dans cette société d'automatisation industrielle.

Rohm 6963.T figurait parmi les plus fortes baisses, reculant de 7,8% après que le fabricant de pièces automobiles Denso Corp 6902.T a déclaré qu'il envisageait de retirer son offre de rachat .