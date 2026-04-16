Le Nikkei japonais atteint un niveau record grâce aux espoirs de paix au Proche-Orient ; Daikin grimpe en flèche

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(Mise à jour des niveaux de fermeture.) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau historique jeudi, alors que les espoirs de négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient se sont accrus, entraînant une baisse des prix du pétrole.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 2,38% pour clôturer à un niveau record de 59 518,34. Le pic intrajournalier de 59 518,34 a éclipsé le précédent record atteint le 26 février, quelques jours avant que le conflit au Moyen-Orient n'éclate. Le Topix .TOPX a augmenté de 1,17% à 3.814,46.

Un médiateur pakistanais à Téhéran et l'administration du président américain Donald Trump ont évoqué jeudi la possibilité d'un accord qui ouvrirait le détroit crucial d'Ormuz. M. Trump a déclaré que les dirigeants du Liban et d'Israël s'adresseraient à après plus de six semaines de conflit armé.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé la nuit à des niveaux record, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie SE .SOX a augmenté de 0,16%. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 sont restés stables à environ 91,53 dollars le baril, bien en deçà du récent pic de 117,63 dollars atteint la semaine dernière.

"Dans un contexte de réduction des risques géopolitiques, les contrats à terme sur le brut WTI sont tombés à environ 90 dollars, ce qui rend les actions japonaises plus attrayantes pour les achats axés sur la valeur", a déclaré Hiroshi Watanabe, économiste principal chez Sony Financial Group, dans une note.

"L'indice SOX, qui suit les stocks de semi-conducteurs et qui a atteint de nouveaux sommets pendant plusieurs jours consécutifs, devrait également donner un coup de pouce au marché."

L'indice Nikkei a compté 159 valeurs en hausse contre 64 en baisse. Parmi les plus grands gains, Daikin Industries 6367.T , qui a bondi de 9,1% après qu'Elliott Investment Management ait déclaré avoir pris une participation dans le fabricant de climatiseurs.

Les deux plus grands perdants du Nikkei sont les fabricants d'équipements de construction, Komatsu 6301.T ayant chuté de 5,4% et Kubota 6326.T de 5,2%.