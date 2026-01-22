Le Nikkei finit en hausse de 1,73%

L'indice Nikkei .N225 a fini jeudi en hausse de 1,73%, mettant fin à une série de cinq baisse consécutives alors que l'accalmie sur le marché obligataire nippon se poursuit.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Rédigé par Blandine Hénault)