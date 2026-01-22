 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 1,73%
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 07:58

L'indice Nikkei .N225 a fini jeudi en hausse de 1,73%, mettant fin à une série de cinq baisse consécutives alors que l'accalmie sur le marché obligataire nippon se poursuit.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 688,89 Pts Six - Forex 1 +1,73%
