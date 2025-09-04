 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 689,05
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en hausse de 1,53%
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 08:36

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,53% jeudi à 42.580,27 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,03% à 3.080,17 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
42 580,27 Pts Six - Forex 1 +1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sanofi (Crédit: / Adobe Stock)
    Sanofi : données favorables pour l’amlitelimab dans le traitement de la dermatite atopique
    information fournie par AOF 04.09.2025 09:03 

    (AOF) - Sanofi a annoncé que l’amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique. " Administré toutes les quatre semaines ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.09.2025 08:54 

    (Actualisé avec Anglo American, Currys, Porsche et Sartorius) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • Une femme frappe le bouclier d'un policier avec un bâton de bambou alors que la police repousse les étudiants lors d'une manifestation devant le Parlement contre une hausse des allocations pour les députés, à Jakarta le 28 août 2025 ( AFP / BAY ISMOYO )
    Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie
    information fournie par AFP 04.09.2025 08:43 

    Le rose du hijab d'une manifestante et le vert du blouson d'un conducteur de moto-taxi tué par la police sont devenus les symboles du vaste mouvement de protestation qui a embrasé l'Indonésie la semaine dernière. Graffitis sur les murs, t-shirts des manifestants ... Lire la suite

  • EMEIS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EMEIS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 04.09.2025 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank