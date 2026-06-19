 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei finit en hausse de 0,28%
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 10:06

L'indice Nikkei .N225 a fini en hausse de 0,28% vendredi à 71.250,06 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,57% à 4.044,96 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
71 250,06 Pts Six - Forex 1 +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo prise depuis Marjayoun, au sud du Liban, montre de la fumée à la suite d'une frappe aérienne israélienne sur le village de Choukine, le 19 juin 2026 ( AFP / - )
    A peine signé, l'accord entre Iran et Etats-Unis semble vaciller
    information fournie par AFP 19.06.2026 10:53 

    Flambée de violences meurtrières au Liban, report des négociations prévues en Suisse, réserves à Téhéran: à peine signé, le protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semble vaciller sur ses bases vendredi. Dans ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti travailliste, Andy Burnham, s'adresse à ses partisans devant le bureau de campagne du parti à Ashton, dans le Makerfield (nord-ouest de l'Angleterre), le 18 juin 2026 ( AFP / Oli SCARFF )
    Royaume-Uni: le travailliste Andy Burnham élu député, la bataille s'annonce contre Starmer
    information fournie par AFP 19.06.2026 10:52 

    Le principal rival de Keir Starmer au Labour, Andy Burnham, a franchi vendredi une étape cruciale dans son ambition de le remplacer à Downing Street en se faisant élire député lors d'une législative partielle. S'il peut désormais briguer ouvertement la direction ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.06.2026 10:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Indra, rhinocéros de Sumatra, dont les rhinocéros de Bornéo sont une sous-espèce, au parc national Way Kambas, en Indonésie, le 16 février 2025 ( AFP / PERDIANSYAH )
    Indonésie: l'insémination artificielle pour sauver le rhinocéros de Bornéo
    information fournie par AFP 19.06.2026 10:42 

    Une agence indonésienne de conservation de la faune s'efforce de capturer le dernier rhinocéros de Bornéo connu à l'état sauvage, dans le but de préserver l'espèce grâce à une fécondation in vitro, a indiqué vendredi un de ses responsables. On ne recense plus que ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,5 +0,30%
CAC 40
8 487,76 +0,23%
KALRAY
7,55 -18,47%
SOITEC
119,9 +2,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank