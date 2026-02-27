 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 0,16%, à un record
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 07:33

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,16% vendredi à 58.850,27 points pour terminer à un plus haut historique. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,5% à 3.938,68 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

