Le Nikkei finit en baisse de 1,79%
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 07:37

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,79% lundi à 52.885,25 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 2,13% à 3.552,49 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
52 885,25 Pts Six - Forex 1 -1,79%
