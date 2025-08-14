 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Nikkei finit en baisse de 1,45%
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 08:38

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,45% jeudi à 42.649,26 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,1% à 3.057,95 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Paris)

