Le Nikkei finit en baisse de 1,31%
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:33

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,31% lundi à 50.168,11 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,22% à 3.431,47 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

