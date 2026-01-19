 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 0,65%
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 07:35

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,65% lundi à 53.583,57 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,06% à 3.656,40 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 583,57 Pts Six - Forex 1 -0,65%
