 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 174,42
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en baisse de 0,1%
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 07:34

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,1% lundi à 50.323,91 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,37% à 3.347,53 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
50 323,91 Pts Six - Forex 1 -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent sans élan
    information fournie par AFP 17.11.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre lundi, sans élan face aux nombreuses incertitudes qui entourent la santé économique américaine et la trajectoire monétaire de la banque centrale du pays, en l'absence de nombreuses données clés avec le shutdown. ... Lire la suite

  • ( AFP / IDREES MOHAMMED )
    Hyundai va investir un montant record de 85,8 milliards de dollars en Corée du Sud
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 09:08 

    Le géant automobile sud-coréen Hyundai Motor Group a promis lundi un investissement sans précédent de 85,8 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années, une décision qui intervient à la suite de l'accord commercial de Séoul avec Washington. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.11.2025 08:59 

    (Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank