Le Nikkei à Tokyo a gagné 0,84%

LA BOURSE DE TOKYO TERMINE EN HAUSSE TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, les annonces de Donald Trump vis-à-vis de la Chine au sujet de la nouvelle loi sécuritaire à Hong Kong étant jugées moins radicales que prévu.L'indice Nikkei a gagné 0,84% à 22.062,39 points, un plus haut en clôture depuis le 27 février. Le Topix, plus large, a pris 0,33% à 1.568,83 points. Le président américain a déclaré vendredi qu'il ordonnait à son administration de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, en raison du durcissement de la législation sur la sécurité du territoire semi-autonome. Mais il n'a fait aucun allusion à des actions qui pourraient mettre en péril les accords commerciaux avec la Chine, sujet de préoccupation majeur des marchés en fin de semaine dernière. Parmi les grands secteurs cycliques, sensibles aux aléas de la croissance mondiale, celui du courtage financier a gagné environ 1,6% et celui du transport maritime a pris 1,2%. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

