Le nickel et le cuivre restent haut perchés
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:35

Portés par une dynamique spéculative et des contraintes d'offre, les métaux industriels naviguent sur des plus hauts. Alors que le cuivre se maintient proche de ses sommets absolus, le nickel flambe face aux restrictions de quotas décidées par Jakarta.

Le cuivre flirte toujours avec ses sommets historiques. A Shanghai, le contrat le plus échangé a gagné 0,11% à 103 410 CNY (14 800,13 USD), frôlant son record absolu. Si le métal rouge a cédé 0,87% à Londres (13 122,50 USD) après un pic la veille, la dynamique reste forte : Citi a relevé son objectif à court terme à 14 000 USD. La banque prévient toutefois que janvier pourrait marquer le point haut de l'année et, faute de nouveaux catalyseurs pour viser les 15 000 USD, anticipe un retour vers une moyenne de 13 000$ en 2026. Le marché reste soutenu par le stockage en cours aux Etats-Unis, où les utilisateurs de cuivre craignent l'instauration d'une surtaxe par l'administration Trump.

Jakarta dope le nickel

Le nickel, pour sa part, se maintient sur des niveaux inédits depuis 19 mois, dopé par la réduction drastique des quotas d'extraction pour 2026 en Indonésie. A Shanghai, le métal a bondi jusqu'à la limité autorisée de 8%, pour atteindre 147 720 CNY. Sur le marché londonien, il progresse de 0,11% à 18 545 USD. L'étain suit cette tendance haussière, grimpant de 5,33% à Shanghai et de 1,22% à Londres.

Du côté des autres métaux, la tendance est mitigée : si l'aluminium, le zinc et le plomb progressent à Shanghai, seul le plomb s'inscrit en légère hausse ( 0,19%) à Londres, où l'aluminium et le zinc reculent.

