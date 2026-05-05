Le New York Times poursuivi en justice par une agence fédérale américaine au sujet de ses objectifs en matière de diversité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon l'EEOC, un rédacteur en chef blanc s'est vu refuser une promotion en raison de

* La présidente de l'agence s'en prend aux politiques DEI et se range du côté de Trump

* Le New York Times n'a pas souhaité faire de commentaires.

(Ajout de détails tirés de la plainte, des mesures coercitives et des politiques de l'EEOC, paragraphes 4, 7 à 14; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Le New York Times NYT.N a été poursuivi mardi par la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), qui a accusé le journal d'avoir écarté un homme blanc d'un poste de direction éditoriale en raison de sa race et de son sexe, afin d'atteindre des objectifs de diversité illégaux.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, l'EEOC a déclaré que le Times avait discriminé le candidat masculin en raison de sa race ou de son sexe, violant ainsi le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Le Times n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le procès pour discrimination à rebours intenté mardi reflète la nouvelle approche de la présidente de l'EEOC, Andrea Lucas, en matière d'affaires liées à l'emploi, alors que l'agence s'aligne sur les politiques du président américain Donald Trump.

Trump a attaqué les efforts dits de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans le monde des affaires, et peu après le début de son deuxième mandat à la Maison Blanche, il a publié des décrets visant à mettre fin au DEI au sein du gouvernement fédéral.

Le président républicain poursuit également le Times dans le cadre d'un procès en diffamation de 15 milliards de dollars, l'accusant de tenter de saboter sa campagne électorale de 2024 et de nuire à sa réputation d'homme d'affaires prospère.

L'EEOC AFFIRME QUE LE JOURNAL A AGI AVEC « MALVEILLANCE » OU « INDIFFÉRENCE IMPRUDENTE » L'EEOC a intenté une action au nom d'un employé du Times ayant 11 ans d'ancienneté qui avait sollicité une promotion au poste de rédacteur en chef adjoint de la rubrique immobilière début 2025, après avoir principalement occupé le poste de rédacteur en chef senior au service international. Selon la plainte, le Times avait tenté pendant plusieurs années d’embaucher davantage d’employés noirs, hispaniques et de femmes afin de créer un journal « plus diversifié, équitable et inclusif », et avait décidé en 2024 qu’il avait besoin de plus de « dirigeants » non blancs. L'EEOC a déclaré que, bien qu'il fût qualifié pour la promotion, le rédacteur n'avait jamais atteint la phase finale du recrutement, au cours de laquelle une femme multiraciale moins qualifiée avait été choisie plutôt qu'une femme blanche, un homme noir et une femme asiatique. Un membre du jury a qualifié la candidate retenue de « globalement un peu inexpérimentée » et a déclaré: « Je ne la vois pas contribuer de manière significative à l’élargissement de la couverture », selon la plainte.

L'EEOC CHANGE D'ORIENTATION L'EEOC a déclaré que le Times avait appliqué ses pratiques d'emploi illégales « avec malveillance ou avec une indifférence imprudente » à l'égard des droits du rédacteur en chef blanc. Elle souhaite que le Times mette fin à ces pratiques et indemnise le rédacteur en chef en lui versant des arriérés de salaire, une compensation pour la perte de salaire future et des dommages-intérêts punitifs. Dans une interview accordée en décembre à Reuters , Lucas a déclaré: « Mon objectif est d’adopter une vision conservatrice des droits civiques », notamment en « s’attaquant » à toutes les formes de discrimination raciale, y compris la DEI. Les mesures coercitives prises par l'agence depuis lors ont notamment consisté en une enquête visant à déterminer si la société de chaussures et de vêtements Nike NKE.N avait fait preuve de discrimination à l'encontre d'employés blancs, ainsi qu'en une action en justice accusant un embouteilleur de Coca-Cola KO.N d'avoir illégalement exclu des hommes d'un événement de réseautage destiné aux employés.