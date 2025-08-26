Le New York Times doit faire face à un deuxième investisseur activiste en trois ans, avec l'entrée de Fivespan dans son capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

La société d'investissement Fivespan Partners a pris une position dans les actions ordinaires du New York Times Company NYT.N et prévoit de faire pression pour obtenir des changements, selon deux sources familières avec le sujet, ce qui fait que c'est la deuxième fois en trois ans que le journal est confronté à un investisseur activiste.

Les fondateurs de Fivespan, Dylan Haggart et Sarah Coyne, sont de retour au New York Times avec des suggestions selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait élargir la base d'abonnement de l'entreprise de médias, a déclaré une personne familière avec leur réflexion. En 2022, alors qu'ils étaient associés chez ValueAct Capital, ils ont mené la campagne de la société d'investissement auprès de l'entreprise de médias, exhortant la direction à regrouper ses offres pour accélérer la croissance.

Bloomberg a signalé pour la première fois la nouvelle participation de Fivespan mardi.

Les représentants de Fivespan et du New York Times se sont refusés à tout commentaire.

Le cours de l'action du New York Times a grimpé de près de 1 % peu après l'ouverture des marchés mardi et a gagné 87 % depuis août 2022, date à laquelle ValueAct s'est impliqué pour la première fois.

Le New York Times a déclaré qu'il intégrait déjà l'IA dans la salle de rédaction, notamment pour analyser les données et aider à rédiger des résumés d'articles.

La New York Times Company a une structure d'actions à double classe pour garantir l'indépendance éditoriale et la stratégie à long terme, avec des actions de classe A détenues par le public et des actions de classe B contrôlées par la famille Ochs Sulzberger par l'intermédiaire d'un trust. Fivespan a été lancé l'année dernière par Haggart et Coyne. Les deux personnes ont déclaré qu'elles prévoyaient de se concentrer sur l'investissement dans les entreprises de taille moyenne afin de travailler avec les équipes de direction et les conseils d'administration et de les aider à améliorer leurs opérations et leurs structures de capital.