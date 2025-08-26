 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 729,00
-1,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le New York Times doit faire face à un deuxième investisseur activiste en trois ans, avec l'entrée de Fivespan dans son capital
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

La société d'investissement Fivespan Partners a pris une position dans les actions ordinaires du New York Times Company NYT.N et prévoit de faire pression pour obtenir des changements, selon deux sources familières avec le sujet, ce qui fait que c'est la deuxième fois en trois ans que le journal est confronté à un investisseur activiste.

Les fondateurs de Fivespan, Dylan Haggart et Sarah Coyne, sont de retour au New York Times avec des suggestions selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait élargir la base d'abonnement de l'entreprise de médias, a déclaré une personne familière avec leur réflexion. En 2022, alors qu'ils étaient associés chez ValueAct Capital, ils ont mené la campagne de la société d'investissement auprès de l'entreprise de médias, exhortant la direction à regrouper ses offres pour accélérer la croissance.

Bloomberg a signalé pour la première fois la nouvelle participation de Fivespan mardi.

Les représentants de Fivespan et du New York Times se sont refusés à tout commentaire.

Le cours de l'action du New York Times a grimpé de près de 1 % peu après l'ouverture des marchés mardi et a gagné 87 % depuis août 2022, date à laquelle ValueAct s'est impliqué pour la première fois.

Le New York Times a déclaré qu'il intégrait déjà l'IA dans la salle de rédaction, notamment pour analyser les données et aider à rédiger des résumés d'articles.

La New York Times Company a une structure d'actions à double classe pour garantir l'indépendance éditoriale et la stratégie à long terme, avec des actions de classe A détenues par le public et des actions de classe B contrôlées par la famille Ochs Sulzberger par l'intermédiaire d'un trust. Fivespan a été lancé l'année dernière par Haggart et Coyne. Les deux personnes ont déclaré qu'elles prévoyaient de se concentrer sur l'investissement dans les entreprises de taille moyenne afin de travailler avec les équipes de direction et les conseils d'administration et de les aider à améliorer leurs opérations et leurs structures de capital.

Valeurs associées

NEW YORK TIMES -A-
59,630 USD NYSE +0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank