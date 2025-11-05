Le New York Times dépasse ses estimations en termes d'ajouts d'abonnés grâce à une forte demande et à des efforts en matière d'offres groupées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 5 et 6) par Deborah Mary Sophia

Le New York Times a ajouté plus du double d'abonnés numériques que Wall Street n'avait prévu pour le trimestre de septembre, les consommateurs s'étant rués sur son site internet pour suivre l'évolution rapide du paysage politique et économique mondial.

L'éditeur NYT.N a également prévu mercredi une forte croissance de ses revenus d'abonnement pour le quatrième trimestre, bénéficiant de sa stratégie consistant à regrouper ses principales offres d'actualités avec des podcasts, des jeux comme Wordle, des contenus liés au style de vie et au sport en un seul paquet.

Les actions du Times ont augmenté de près de 3 % dans les premiers échanges.

Les tensions mondiales accrues, les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump et les préoccupations croissantes du public concernant les guerres et le changement climatique ont incité le public à suivre de près les affaires mondiales, ce qui a stimulé la consommation d'informations aux États-Unis.

Le NYT a également essayé d'étendre sa couverture vidéo et audio pour toucher davantage de clients. Il produit davantage de vidéos d'actualité et d'émissions complètes - y compris des versions vidéo de podcasts comme "The Ezra Klein Show" - et a récemment lancé un flux vidéo appelé "Watch" au sein de son application principale Times.

"Notre stratégie fonctionne comme prévu ... . Nous avons considérablement augmenté la quantité et l'impact de notre journalisme vidéo dans les nouvelles et dans l'ensemble du portefeuille", a déclaré la directrice générale Meredith Kopit Levien lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

NYT a ajouté environ 460 000 abonnés numériques au cours du trimestre qui s'est achevé en septembre, dépassant ainsi les estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 214 500. Ce chiffre est également beaucoup plus élevé que les 230 000 ajouts du trimestre précédent.

Cela a porté le nombre total d'abonnés à plus de 12,3 millions, dépassant pour la première fois la barre des 12 millions. L'entreprise vise 15 millions d'abonnés d'ici à la fin de 2027.

Plus de la moitié de ses abonnés uniquement numériques ont souscrit à un abonnement groupé ou à plusieurs produits, ce qui, selon la société, devrait contribuer à stimuler l'engagement et les recettes d'abonnement.

Elle s'attend à ce que les recettes totales des abonnements augmentent de 8 à 10 % au quatrième trimestre, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 8 %, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, le revenu total des abonnements de la société a augmenté de 9,1 %, soit 494,6 millions de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions.