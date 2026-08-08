Le New Jersey ouvre une enquête relative aux droits civils concernant un centre de détention de l'ICE géré par une entreprise privée à Newark

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* L'enquête sur Delaney Hall intervient quelques jours après le décès d'un détenu

* Une prison de mille places accusée de conditions de détention dangereuses et insalubres

* La société carcérale privée GEO Group gère ce centre pour le compte de l'ICE

par Steve Gorman

Les autorités chargées des droits civiques du New Jersey ont ouvert une enquête sur le traitement des détenus dans un centre controversé de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) situé à Newark et géré par la société carcérale privée GEO Group, a déclaré vendredi le procureur général de l'État.

Un communiqué annonçant la délivrance d’assignations à comparaître dans le cadre de l’enquête sur les droits civiques concernant Delaney Hall a été publié après le décès, samedi, d’un homme originaire du Salvador, Edwin Lopez-Cornejo , survenu en détention à la suite de ce que l’ICE a qualifié d’urgence médicale.

Delaney Hall avait déjà été, en début d’année, le théâtre de manifestations qui avaient donné lieu à des affrontements entre des manifestants et les forces de l’ordre.

La famille de l’homme a accusé mardi les responsables du centre de ne pas avoir prodigué les soins médicaux indispensables à Lopez-Cornejo, qui, selon elle, souffrait de problèmes de santé tels que l’hypertension, le diabète et l’épilepsie, et dépendait de plusieurs médicaments pour contrôler ces pathologies.

Sa mère, Maria Cornejo, a déclaré que son fils l’avait appelée la veille de son décès pour lui dire qu’il avait perdu toute sensation dans la moitié de son visage et de son bras. Les proches ont exigé une enquête indépendante sur son décès.

L’ICE a déclaré que Lopez-Cornejo avait reçu des soins médicaux appropriés et avait été examiné par des professionnels de santé.

L’enquête menée par l’État, qui vient d’être lancée, “visera à déterminer si une action ou une inaction de la part des employés du GEO Group a porté atteinte aux droits civils des personnes détenues dans cet établissement”, a indiqué le bureau de la procureure générale Jennifer Davenport dans un communiqué.

L’ICE, le département de la Sécurité intérieure et le GEO Group GEO.N n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires formulées par Reuters.

Delaney Hall, un centre d’une capacité de 1.000 places, est depuis longtemps le théâtre de manifestations en raison de plaintes concernant de la nourriture avariée, des sanitaires insalubres et en piteux état, une ventilation défaillante et des soins médicaux inadéquats. Deux responsables politiques démocrates locaux qui contribuaient à mener ces manifestations, la députée fédérale LaMonica McIver et le maire Ras Baraka, ont été arrêtés devant le centre en mai, lors d’un incident qu’ils ont qualifié d’acte d’intimidation à motivation politique.

La gouverneure démocrate du New Jersey, Mikie Sherrill, a par la suite ordonné à la police d’État de prendre le contrôle de la zone autour de Delaney, suite à des affrontements de plus en plus tendus entre les manifestants et les agents fédéraux devant le centre de détention.

Des plaintes ont été déposées contre d’autres centres de détention pour migrants: plus de 50 personnes sont décédées alors qu’elles étaient placées en détention par l’ICE à l’échelle nationale depuis que le président Donald Trump a repris ses fonctions en janvier de l’année dernière et lancé une vaste campagne d’expulsion.