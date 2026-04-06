Le New Jersey ne peut pas réglementer le marché des prédictions de Kalshi, selon une cour d'appel américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires aux paragraphes 3-7) par Nate Raymond

Une cour d'appel fédérale a statué lundi que les autorités de régulation des jeux du New Jersey ne pouvaient pas empêcher Kalshi de permettre aux habitants de l'État d'utiliser son marché de prédiction pour placer des paris financiers sur l'issue d'événements sportifs. Un panel de trois juges de la 3e cour d'appel du circuit américain, basée à Philadelphie, s'est rangé à 2 contre 1 du côté de Kalshi en estimant que la loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act) prévaut sur la législation de l'Étatet régit les contrats sur les événements sportifs qu'il propose sur sa plateforme.

Cette décision marque une victoire importante pour Kalshi qui, avec d'autres opérateurs de marchés de prédiction, s'est retrouvé au centre d'une bataille de plus en plus intense sur la capacité des autorités de régulation des jeux d'État à contrôler l'activité sur leurs plateformes.

Ces États ont fait valoir que des sociétés comme Kalshi opéraient dans leur juridiction sans licence et en violation des lois sur les jeux, notamment l'interdiction faite aux personnes de moins de 21 ans de placer des paris.

Parmi ces États figure le New Jersey, qui a envoyé l'année dernière à Kalshi une lettre de cessation et de désistement indiquant que la liste des contrats d'événements sportifs de Kalshi sur sa plateforme violait les lois de l'État sur les jeux d'argent qui interdisent les paris sur les sports universitaires.

Kalshi a intenté un procès, faisant valoir qu'il était enregistré en tant que marché contractuel désigné auprès de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et que ses contrats événementiels étaient un type de "swap" régi par le Commodity Exchange Act.

Kalshi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.