Le net zéro, c’est quoi ?

Amundi

Pour comprendre les grands enjeux liés aux objectifs net zéro

Un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 équivalent par an (1). Or, pour atteindre les objectifs net zéro auxquels la France s'est engagée à l'horizon 2050, chaque personne ne devrait pas émettre plus de 2 tonnes par an. Mais qu'est-ce que le net zéro et pourquoi est-il nécessaire de contribuer à cet objectif à l'échelle mondiale ?

Ce concept découle de l'Accord de Paris qui vise à limiter l'augmentation des températures à une moyenne de 1,5°C au-dessus des niveaux de l'ère préindustrielle et nécessite pour cela d'atteindre le net zéro au niveau mondial à l'horizon 2050. Cet objectif implique une réduction mondiale annuelle de 7 % des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, le méthane ou encore le protoxyde d'azote d'ici à 2050 (2).

Le net zéro, également appelé « émissions nettes égales à zéro » désigne une situation dans laquelle les émissions anthropiques, c'est-à-dire provoquées par les activités humaines, de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère sont compensées par les éliminations anthropiques au cours d'une période donnée (3).

Vers une réduction drastique des émissions de GES

La contribution à cet objectif doit impérativement s'envisager par le biais d'une forte réduction des émissions de GES. Ceci nécessite de profonds changements dans nos modes de vie et de consommation : limitation des trajets en avion et en voiture, adoption d'un régime alimentaire faisant la part belle aux produits végétaux, de saison, locaux et biologiques ou encore développement de l'économie circulaire, en sont quelques exemples.

Comment absorber les émissions restantes ?

C'est là qu'interviennent les puits de carbone. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans la séquestration des émissions restantes. Pour ce faire, la protection et la conservation des puits de carbone biologiques que sont les forêts, océans, sols ou rivières, est essentielle afin de préserver leur capacité naturelle à séquestrer le carbone. Les puits technologiques peuvent également contribuer à cet objectif. La voie de la neutralité carbone doit donc s'envisager en premier lieu par une réduction drastique des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, combinée à la protection des écosystèmes afin qu'ils continuent de jouer leur rôle dans la séquestration de carbone.

1. Source : « Les avis de l'ADEME sur la neutralité carbone », juin 2021

2. Rapport de synthèse RS15 du GIEC, chapitre 2

3. Définition du net zéro du Groupe intergouvernemental d'experts pour le climat (GIEC)

Consultez l'intégralité de cette newsletter dans le PDF ci-dessous :