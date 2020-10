Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le négociateur palestinien Saeb Erekat, porteur du coronavirus, atteint de symptômes "lourds" Reuters • 09/10/2020 à 15:50









JERUSALEM, 9 octobre (Reuters) - Saeb Erekat, négociateur en chef de l'Autorité palestinienne et figure du processus de paix avec Israël, a annoncé vendredi qu'il souffrait de symptômes "lourds" liés au coronavirus mais a ajouté que la situation était néanmoins "sous contrôle". Le législateur, âgé de 65 ans et originaire de Jéricho en Cisjordanie, a précisé sur Twitter qu'il s'était isolé chez lui et qu'il recevait un traitement médical. Il avait confirmé la veille avoir été contaminé par le SARS-CoV-2. Saeb Erekat, dont l'état est aggravé par "l'absence d'immunité due à une transplantation pulmonaire" subie en 2017, a annulé tous ses engagements. Secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), membre de son comité exécutif ainsi que du Fatah, Saeb Erekat est depuis plusieurs décennies l'une des personnalités palestiniennes les plus influentes au niveau international. (Stephen Farrell version française Olivier Cherfan, édité par Henri-Pierre André)

