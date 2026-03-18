Le négociant agricole Louis Dreyfus affiche des bénéfices en baisse

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Le négociant agricole mondial Louis Dreyfus Company a enregistré une baisse de ses bénéfices annuels dans ce qu'il a qualifié de résultats résistants face aux défis géopolitiques, économiques et météorologiques persistants.

LDC a déclaré dans un communiqué mercredi que son bénéfice de base avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a atteint 1,83 milliard de dollars l'année dernière, contre 1,88 milliard de dollars en 2024. Le bénéfice net du groupe a chuté à 653 millions de dollars, contre 726 millions de dollars.