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Le négociant agricole Louis Dreyfus affiche des bénéfices en baisse
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant agricole mondial Louis Dreyfus Company a enregistré une baisse de ses bénéfices annuels dans ce qu'il a qualifié de résultats résistants face aux défis géopolitiques, économiques et météorologiques persistants.

LDC a déclaré dans un communiqué mercredi que son bénéfice de base avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a atteint 1,83 milliard de dollars l'année dernière, contre 1,88 milliard de dollars en 2024. Le bénéfice net du groupe a chuté à 653 millions de dollars, contre 726 millions de dollars.

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