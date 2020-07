Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Néerlandais Rutte ne voit pas d'urgence à un accord sur la relance de l'UE Reuters • 03/07/2020 à 16:08









LA HAYE, 3 juillet - Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déclaré vendredi ne voir aucune urgence à conclure un accord dès le sommet européen du 17 juillet sur le fonds de relance économique de l'Union européenne après le choc provoqué par la pandémie liée au nouveau coronavirus. "Ce n'est pas une absolue nécessité pour nous de parvenir là à un accord", a-t-il dit à la presse à la sortie du conseil des ministres hebdomadaire. "Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous précipiter comme des fous." La France et l'Allemagne plaident pour leur part en faveur d'un accord dès juillet sur le futur budget pluriannuel de l'UE et sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont les modalités sont contestées par plusieurs Etats membres, Pays-Bas en tête. (Stephanie van den Berg version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.