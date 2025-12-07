Le National Storage REIT australien accepte d'être racheté pour 2,65 milliards de dollars par le consortium Brookfield-GIC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré lundi qu'elle avait signé un acte d'exécution avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management BAM.N et GIC de Singapour pour une opération de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).
(1 $ = 1,5074 dollars australiens)
