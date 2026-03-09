Le Nasdaq s'associe à Kraken pour développer l'infrastructure de tokenisation

(Ajoute des détails sur le partenariat de Nasdaq avec Boerse Stuttgart)

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec Payward, société mère de la bourse de crypto-monnaies Kraken, pour développer une infrastructure de tokenisation, visant à capitaliser sur l'intérêt croissant pour les actions basées sur la blockchain.

La tokenisation est le processus de transformation des actifs financiers - tels que les dépôts bancaires, les actions, les obligations, les fonds et même l'immobilier - en crypto-actifs qui peuvent être échangés sur les blockchains, qui sont les grands livres sur lesquels reposent les actifs numériques.

* En septembre, l'opérateur boursier a demandé l'approbation de la Securities and Exchange Commission pour permettre les échanges "sous forme numérique traditionnelle ou sous forme de jetons".

* L'adoption institutionnelle de l'infrastructure des actifs numériques a progressé après l'adoption de la loi GENIUS l'année dernière, avec une réglementation plus importante encore en cours de discussion.

* En janvier, la société mère du NYSE, Intercontinental Exchange ICE.N , a déclaré qu'elle demandait l'approbation réglementaire d'une plateforme basée sur la blockchain pour permettre les transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et le règlement sur la chaîne des titres à jetons.

* Robinhood HOOD.O , Gemini GEMI.O et Kraken ont déjà lancé des titres à jetons en Europe, tandis que Coinbase

COIN.O et la startup Dinari demandent l'approbation de produits similaires aux États-Unis.

* Toutefois, comme le bitcoin oscille autour des niveaux observés avant la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, les investisseurs restent partagés sur le rôle des crypto-monnaies dans les portefeuilles.

* Dans le cadre de ce partenariat, le Nasdaq utilisera xStocks de Payward, une plateforme de tokenisation, pour permettre aux clients de transférer des titres de l'infrastructure de transactions institutionnelle vers les réseaux de blockchain.

* Séparément, le Nasdaq a également annoncé un partenariat avec la plateforme de règlement par tokenisation de l'opérateur boursier allemand Boerse Stuttgart pour faciliter les échanges d'actions basées sur la blockchain à travers l'Europe.

* Le Nasdaq a déclaré que les plans de tokenisation des actions et d'autres produits négociés en bourse se concentreront sur les actions d'entreprise, le vote par procuration et l'engagement des actionnaires.

* "La tokenisation a le potentiel de libérer les avantages d'un écosystème financier toujours actif - en améliorant la façon dont les investisseurs accèdent aux marchés, la façon dont les émetteurs s'engagent avec les actionnaires", a déclaré Tal Cohen, président du Nasdaq.