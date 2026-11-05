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Le Nasdaq s'apprête à subir une correction alors que les investisseurs réévaluent l'essor des dépenses liées à l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq a chuté de 10% par rapport à son plus haut historique atteint jeudi, en passe de confirmer une correction alors que les inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle et la surveillance accrue de l'expansion des centres de données ont ébranlé les valeurs technologiques.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a reculé de 3,2% à 24.796,06 points, soit une baisse de 10% par rapport à son plus haut historique de clôture de 27.599,89 points, atteint le 6 octobre.

La chute de jeudi a effacé tous les gains enregistrés par l’indice lors de la séance précédente, après le raz-de-marée démocrate aux deux chambres du Congrès, les investisseurs s’inquiétant de la surveillance accrue pesant sur le développement de l’IA.

Une baisse de 10% par rapport au dernier plus haut historique de clôture est considérée comme une correction selon une définition largement répandue. Ce mouvement marquerait la deuxième correction de l'indice cette année.

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