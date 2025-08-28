Le Nasdaq s'apprête à ouvrir à plat, alors que Nvidia chute en raison de l'incertitude du marché chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,16%, S&P 500 0,09%, Nasdaq 0,08%

*

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage diminuent aux États-Unis en raison d'un nombre réduit de licenciements

*

Snowflake s'envole grâce à des prévisions de chiffre d'affaires basées sur l'IA

*

Dollar General en hausse après avoir relevé ses objectifs annuels en raison d'une forte demande

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Le Nasdaq, à forte composante technologique, était sur le point d'ouvrir à plat jeudi, limité par la faiblesse des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant contraint le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles.

Cette exclusion est intervenue alors que l'entreprise avait obtenu certaines licences au début du mois pour vendre ses puces H20 sur le principal marché chinois, après avoir conclu un accord de partage des revenus avec le gouvernement américain.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont glissé de 0,3 % dans les échanges de pré-marché, certains analystes ayant également exprimé des inquiétudes quant à savoir si les résultats de l'entreprise concernant les centres de données laissaient entrevoir un resserrement des dépenses par les fournisseurs d'informatique dématérialisée (cloud).

Néanmoins, les prévisions de revenus trimestriels élevés, le plan de rachat d'actions de 60 milliards de dollars et les commentaires optimistes du directeur général Jensen Huang ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant la demande d'intelligence artificielle.

"Ces résultats sont bons pour une entreprise normale en temps normal, mais Nvidia n'est ni l'une ni l'autre. L'absence de revenus en Chine et l'incertitude concernant les livraisons futures sont préoccupantes. Plus cela prendra de temps, plus les alternatives domestiques (Chine) seront enracinées", a déclaré Paul Meeks, directeur général chez Freedom Capital Markets.

L'enthousiasme suscité par les perspectives de bénéfices de l'IA a été le moteur du marché haussier de Wall Street qui a débuté il y a près de trois ans. Le rallye a survécu à de nombreux contretemps cette année, notamment le dévoilement de modèles d'IA chinois moins chers et la chute des tarifs douaniers aux États-Unis en avril.

Les sociétés de semi-conducteurs Super Micro Computer

SMCI.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont eu du mal à s'orienter, tout comme les principaux clients de Nvidia, notamment Meta META.O et Microsoft MSFT.O .

La société d'analyse de données Snowflake SNOW.N a gagné 14,4 % après avoir relevé ses prévisions de revenus de produits pour l'exercice 2026, citant la demande en matière d'IA.

À 08:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 71 points, soit 0,16%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 6 points, soit 0,09%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 17,75 points, soit 0,08%.

L'autre thème dominant qui a porté l'indice de référence S&P 500 .SPX à des niveaux record a été l'anticipation que la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt pour la première fois de l'année en septembre.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont gagné 0,5 % avant la cloche, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 étaient tout près d'un record.

Les traders évaluent à 84,2% la probabilité d'une baisse des taux en septembre, selon les données compilées par LSEG.

Les données de jeudi ont montré que les demandes d'allocations chômage s'élevaient à 229 000 la semaine dernière, par rapport aux attentes de 230 000. Un rapport séparé a montré que le produit intérieur brut du deuxième trimestre a augmenté de 3,3 % selon une deuxième estimation, plus que les 3 % estimés précédemment.

Tous les regards seront tournés vers l'indice des dépenses personnelles de consommation attendu vendredi et tout signe d'augmentation de l'inflation pourrait tempérer les attentes d'une réduction des taux en septembre.

Plus tard dans la journée, les remarques du gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui est perçu comme dovish et qui fait partie des candidats envisagés pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell l'année prochaine.

L'incertitude concernant l'indépendance de la banque centrale demeure également, après la tentative du président américain Donald Trump de renvoyer Lisa Cook, gouverneure de la Fed, en début de semaine.

Entre autres, la société de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O a chuté de 3,4 % après avoir prévu un faible chiffre d'affaires au troisième trimestre.

L'opérateur de magasins discount Dollar General DG.N a gagné 4,7 % après avoir relevé ses prévisions annuelles, tandis que la société d'emballage alimentaire Hormel Foods

HRL.N a perdu10,4 % après que ses prévisions de bénéfices trimestriels ont manqué les attentes.