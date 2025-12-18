Le Nasdaq restera ouvert les 24 et 26 décembre

L'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O a déclaré jeudi qu'il resterait ouvert comme prévu les 24 et 26 décembre.

"Les marchés fermeront tôt le mercredi 24 décembre 2025 à 13h00 ET (17h00 ET pour la séance tardive) et fonctionneront selon un horaire normal le vendredi 26 décembre 2025", a déclaré le Nasdaq dans un avis.