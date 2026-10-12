Le Nasdaq recule dans l'attente des résultats d'entreprises et des données économiques, tandis que le pétrole rebondit

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(Mises à jour avec les cours de clôture définitifs)

* Indices mitigés: le Dow Jones en hausse de 0,38 %, le S&P en baisse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,44 %

* Salesforce en hausse après que BofA Global Research s'est montré optimiste

* Chipotle recule après l'annonce par Starbucks de ne pas vouloir racheter la société

* Microsoft retrouve sa place parmi les entreprises valorisées à 4 000 milliards de dollars après un an

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a clôturé en baisse lundi, alors que les cours du pétrole ont bondi de près de 2 dollars le barilà la suite des attaques contre un aéroport saoudien, et que les investisseurs attendaient que les banques donnent le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre et que les données économiques soient publiées cette semaine.

Le S&P 500 a terminé la séance en légère baisse, tandis que le Dow Jones a progressé.

Les contrats à terme sur le pétrole ont rebondi après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Riyad ce week-end. Ces attaques ont éclipsé les perspectives d'une augmentation de l'offre après que le président américain Donald Trump a salué les nouvelles exportations russes de diesel et évoqué un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine sur les objectifs énergétiques.

Dans les jours à venir, les investisseurs américains se concentreront sur les résultats des entreprises, les grandes banques américaines, notamment Goldman Sachs GS.N , Citigroup

C.N et JPMorgan Chase JPM.N , publiant leurs résultats tôt mardi. Selon les données LSEG IBES, les analystes s’attendaient à ce que les bénéfices du S&P 500 bondissent de 30,6 % au troisième trimestre.

Sont également attendus cette semaine les chiffres de septembre concernant l’inflation des prix à la consommation et à la production aux États-Unis, ainsi que les données sur les ventes au détail. Alors que le marché des bons du Trésor américain était fermé lundi à l’occasion du Columbus Day, les investisseurs boursiers se sont montrés méfiants face à la récente hausse des rendements obligataires, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans , les prix élevés de l’énergie ayant attisé les craintes inflationnistes.

« D’ici la fin de la semaine, plusieurs rapports économiques importants sont attendus », a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Il a ajouté que les investisseurs faisaient également preuve de prudence en raison du manque de direction du marché obligataire.

« Nous attendons également les résultats financiers, ce qui est important. Les quatre grandes banques qui publieront leurs résultats mardi pourraient avoir un impact considérable », a-t-il ajouté.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 195,60 points, soit 0,38 %, à 51 850,55, le S&P 500 .SPX a perdu 4,30 points, soit 0,06 %, à 7 807,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 120,27 points, soit 0,44 %, à 27 245,90.

Le volume des échanges a été relativement faible, avec 12,67 milliards d’actions échangées sur les places boursières américaines, contre une moyenne mobile sur 20 jours de 17,62 milliards.

« Il y a de nombreuses raisons d’être prudent », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut, évoquant les données et les résultats financiers à venir ainsi que la hausse des cours du pétrole.

« C’est comme si vous marchiez le long d’une voie ferrée et que, comme il fait noir, vous ne saviez pas si un train arrive; vous faites donc très attention », a-t-il expliqué.

Avec la hausse des cours du pétrole, l’ .SPNY du secteur de l’énergie a surperformé les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, enregistrant une progression de 1,5 %. Le secteur défensif des biens de consommation de base .SPLRCS a progressé de plus de 1 %, tout comme l’indice des services de communication du S&P 500 .SPLRCL , soutenu par une hausse de plus de 3 % du titre Meta META.O , l’un des poids lourds du marché.

Le secteur technologique .SPLRCT , en baisse de 0,9 %, et celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , en recul de 0,7 %, ont été les plus à la traîne. La faiblesse du secteur technologique a été particulièrement marquée chez les valeurs des semi-conducteurs, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX clôturant en baisse de 2,7 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis trois semaines.

Dans le secteur des biens de consommation discrétionnaires, l’action Chipotle Mexican Grill CMG.N a chuté de 3,8 % après que Starbucks SBUX.O a annoncé qu’il ne racheterait pas la chaîne de burritos. L’action Starbucks a clôturé en hausse de 1,7 %.

Microsoft MSFT.O a terminé en hausse de 1,1 %, sa capitalisation boursière dépassant les 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis un an, après avoir annoncé son intention de procéder à un déploiement à grande échelle de ses propres puces d’IA.

L'action Salesforce CRM.N a gagné 2 % après que BofA Global Research a relevé sa recommandation de « sous-performance » à « achat ». De même, eBay EBAY.O a progressé de 2 % après que Morgan Stanley a ajouté le titre à sa liste de valeurs favorites.

Par ailleurs, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré que la banque centrale américaine devrait adopter «relativement rapidement» une politique monétaire plus restrictive pour lutter contre l’inflation, qui, selon elle, s’est généralisée et commence à influencer les stratégies de fixation des prix des entreprises.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablaient sur une probabilité de près de 22 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d’intérêt ce mois-ci, contre 17,7 % vendredi.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,09 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 149 nouveaux plus-hauts et 272 nouveaux plus-bas. Sur le Nasdaq, 1 888 titres ont progressé et 3 008 ont reculé, les titres en baisse étant 1,59 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 318 nouveaux plus bas.